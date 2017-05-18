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前瞻溝通不力？ 陳添枝：會檢討

2017-05-18  09:42

〔記者陳梅英／台北報導〕前瞻基礎建設計劃特別條例雖然已送出立院委員會，但今日卻傳出院內有人認為內閣溝通不力，更點名國發會主委陳添枝學者性格論述讓人聽不懂，對此，陳添枝表示，會自我檢討，除了把事情說清楚，接下來也將協助行政院爭取民眾認同。

至於外傳新政府將在七月檢討內閣去留，陳添枝說，政務官隨時都要準備被撤換，這很正常，他並不擔憂，「任期是無法預期，但是要在還在任的時候把事情做好，不會有太多掛慮。」

陳添枝表示，學者出身難免會用比較用嚴謹邏輯去陳述問題，或是把問題講得太複雜，他也希望媒體如果聽不懂要幫助他，多提問，對於外界對於前瞻的質疑，甚至有前長官提出不同想法，陳添枝說，外界質疑點都屬於論述解釋，不過「把事情說清楚，跟讓民眾認同是兩個不同層次的事情。」

陳添枝指出，現在行政院已經開始進入第二階段工作，爭取民眾認同，這部分工作會由行政院進行統籌，國發會就專業部分提供必要說明由行政院統一對外說明。

經濟委員會今日進行國發會106年度預算凍結報告，陳添枝是在會前做以上發言。

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  • 前瞻溝通不力？ 國發會主委陳添枝：會檢討。（資料照，記者羅沛德攝）

    前瞻溝通不力？ 國發會主委陳添枝：會檢討。（資料照，記者羅沛德攝）

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