不後悔當副總統 陳建仁坦言這件事...

副總統陳建仁今表示，自己從未後悔擔任副總統一職。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-05-17 14:30

〔即時新聞／綜合報導〕副總統陳建仁今於「雲端最前線」上表示，自己沒後悔當副總統，但若再有機會，會做更慎重的考量。

《東森新聞雲》報導，陳建仁今於節目上被問到，「做過最後悔的決定」，他坦言，當初答應時，沒想過這個工作如此艱辛，他認為，這是天主賞賜給他的十字架，也強調從未後悔擔任副總統一職，而是若再有機會，會做更慎重的考量。

對於備受爭議的同婚、年改議題，總統蔡英文均委由他處理，陳建仁表示，感謝蔡總統的信任，這些事情，他責無旁貸，會全力以赴，若能做好、對民眾有助益，他會很高興。

另外，有關年輕人的低薪問題，陳建仁說，未來掌握在自己手上，要對自己有信心，而政府也有責任創造好的環境，年輕人別擔心，他自己也是白手起家，相信你們在追求理想時，觀念、想法都比以前好太多，「我對你們有信心」。