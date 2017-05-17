台日關係協會揭牌 日代表：盼建立世界少見友情
「亞東關係協會」更名為「台灣日本關係協會」，外交部長李大維（左起）、立法院副院長蔡其昌、台日關係協會會長邱義仁、日本台灣交流協會代表沼田幹夫等人主持揭牌儀式後舉杯慶賀。（記者廖振輝攝）
〔記者呂伊萱／台北報導〕我國對日窗口「亞東關係協會」，今起正名為「台灣日本關係協會」（Taiwan-Japan Relations Association），今舉行更名揭牌儀式。外交部長李大維表示，這是歷史性的一刻，有助外界了解台日關係協會實質工作內涵，也印證台日關係的正向發展，盼台日在既有基礎上共創嶄新關係；日本台灣交流協會代表沼田幹夫則籲雙方共同合作面對問題，才能進入新的階段，盼藉更名使日台團結一心，建立起世界少見的友情。
台灣與日本在1972年斷交後，日本設立日本公益財團法人「交流協會」作為對台窗口，台灣則設立「亞東關係協會」，繼續維持雙邊經貿、文化交流、技術合作等實務關係。交協今年1月正式更名為「日本台灣交流協會」（Japan-Taiwan Exchange Association），被視為是日台斷交後最大突破；我方也正式正名為「台灣日本關係協會」（Taiwan-Japan Relations Association），今舉行更名揭牌儀式。
台日關係協會會長邱義仁表示，亞協成立至今將近45年，時日一久外界漸漸搞不清楚亞協的工作內涵，甚至曾接到夏威夷事務的請託電話，邱義仁強調，過去台日關係經歷非常多的磨難與成就，此次改名讓台日關係協會的工作更清楚，也是新責任的開始，盼使台日關係更往上發展。
立法院長蔡其昌也出席儀式並致詞表示，改名更加務實，讓大家一目了然這個單位在做什麼。深層意義也是顯示台日更加密切的往來，繼續深化友誼關係。蔡其昌也強調，台灣願意和全世界、包括對岸做朋友，期待台灣釋出很多善意以後，對岸也能用務實對等的態度來面對兩岸關係。
李大維則說，此次更名不但有助外界了解實質工作內涵，也印證台灣日本關係的持續正向發展。李大維提到，近年台日關係發展迅速，互為重要貿易夥伴，人員互訪人次也創新高，更在天災時展現患難與共情誼，各項民調也顯示兩國人民關係密切友好，可說是處於前所未有的良好緊密狀態。李大維期待，台日繼續在既有良好基礎上，發展各領域互惠互利的關係，共創這個時代「嶄新的台日關係」。
日本駐台最高層級代表沼田幹夫出席與會，致詞時說到日台交協更名以前，因名稱不夠明確，也曾接到希望介紹婚姻對象的請託，藉由更名使外界認識該會存在。他們也理解到亞協也有類似問題，沼田幹夫認為，更名是讓名稱配合實際，也是作為日台關係橋樑所邁出的歷史性一步。
沼田幹夫進一步說，日台雙方窗口經過45年，共同在今年更名，是日台關係具有里程碑意義的一年。他同時強調，日台關係發展至今，若缺乏雙方的努力與合作，無法寄望將來的發展。他呼籲雙方在面對各種問題時，共同合作應對，才能進入新的階段。希望日台團結一心，不斷累積努力，共同建立起「世界少見的友情」。
台日關係協會最高顧問許水德、民進黨立委王定宇、蔡適應與吳焜鈺及時代力量立委高潞‧以用‧巴魕剌等人也應邀出席與會致意。
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