| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 中市補助汰換二行程機車全國第一
 首頁 > 政治

60天華麗變身 世大運組合式泳池今啟用

2017-05-17  12:37

〔記者黃建豪／台北報導〕2017台北世界大學運動會倒數93天，做為游泳與水球賽事場地的競賽泳池今天上午正式啟用，其特色為台灣首次引進的組合式泳池，位於國立體育大學綜合體育館，讓原本的室內籃球場在60天內變身為符合國際泳協與國際大學運動總會標準的高規格泳池場地，上午由體育大學校長高俊雄率領國內好手試游後，讚嘆新泳池水穩定、且浮力更好。

台北市大地工程處長表林志峯表示，這座游泳池是標準25乘50公尺場地，歷時60天、耗資8800萬元經費組裝，以150片預製熱浸鍍鋅鋼材搭配PVC防水布組成，底部以鋼索固定，加上未來拆除和移設，總經費約1億7000萬元左右，還能根據需要微調尺寸。

雖然是組合式，但林志峯強調，泳池的循環系統是採用西班牙進口過濾消毒設備，跟一般室內游泳池是一樣標準，能達到一樣的水質，整個尺寸條件都能達到標準。

世大運執行委員會秘書長蘇麗瓊表示，世大運所需場館共計60座，包含新場館2座、整建場館53座、5座僅需賽前佈置，截至今天為止，整建場館已完成53座，僅剩新竹第二運動場工程將邁入尾聲，預計5月底前可完成。

世大運執委會上午舉辦泳池啟用記者會，由高俊雄與全中運金牌選手張克翔、黃俊祥等人跳水試游。高俊雄事後氣喘吁吁受訪說，在這座泳池游起來比一般場地快，因為水穩定、浮力更好，而且終點前還有面鏡子，到達終點時可以看到自己，就很興奮。但隨即遭工作人員吐槽，稱正式比賽時鏡子會下放，到時看不到。

高俊雄補充，因為世大運舉行，國立體育大學綜合體育館共有2套1000噸空調、還有高低壓迴路盤已全部換新，而場館內的固定觀眾席共有1萬1千席。

廣告
  • 世大運組合式泳池今啟用。（記者黃建豪攝）

    世大運組合式泳池今啟用。（記者黃建豪攝）

  • 國立體育大學校長高俊雄（圖中）上午試游。（記者黃建豪攝）

    國立體育大學校長高俊雄（圖中）上午試游。（記者黃建豪攝）

  • 世大運組合式泳池今天上午正式啟用。（記者黃建豪攝）

    世大運組合式泳池今天上午正式啟用。（記者黃建豪攝）

  • 世大運組合式泳池底部構造。（記者黃建豪攝）

    世大運組合式泳池底部構造。（記者黃建豪攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 世大運 泳池
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
日式✧牛肉漢堡排
夏季海味✧小卷飯
豬肉泡菜起司年糕
好吃西瓜怎麼挑？
轉寄

標題：60天華麗變身 世大運組合式泳池今啟用


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月17日‧星期三‧丁酉年四月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.