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60天華麗變身 世大運組合式泳池今啟用
2017-05-17 12:37
〔記者黃建豪／台北報導〕2017台北世界大學運動會倒數93天，做為游泳與水球賽事場地的競賽泳池今天上午正式啟用，其特色為台灣首次引進的組合式泳池，位於國立體育大學綜合體育館，讓原本的室內籃球場在60天內變身為符合國際泳協與國際大學運動總會標準的高規格泳池場地，上午由體育大學校長高俊雄率領國內好手試游後，讚嘆新泳池水穩定、且浮力更好。
台北市大地工程處長表林志峯表示，這座游泳池是標準25乘50公尺場地，歷時60天、耗資8800萬元經費組裝，以150片預製熱浸鍍鋅鋼材搭配PVC防水布組成，底部以鋼索固定，加上未來拆除和移設，總經費約1億7000萬元左右，還能根據需要微調尺寸。
雖然是組合式，但林志峯強調，泳池的循環系統是採用西班牙進口過濾消毒設備，跟一般室內游泳池是一樣標準，能達到一樣的水質，整個尺寸條件都能達到標準。
世大運執行委員會秘書長蘇麗瓊表示，世大運所需場館共計60座，包含新場館2座、整建場館53座、5座僅需賽前佈置，截至今天為止，整建場館已完成53座，僅剩新竹第二運動場工程將邁入尾聲，預計5月底前可完成。
世大運執委會上午舉辦泳池啟用記者會，由高俊雄與全中運金牌選手張克翔、黃俊祥等人跳水試游。高俊雄事後氣喘吁吁受訪說，在這座泳池游起來比一般場地快，因為水穩定、浮力更好，而且終點前還有面鏡子，到達終點時可以看到自己，就很興奮。但隨即遭工作人員吐槽，稱正式比賽時鏡子會下放，到時看不到。
高俊雄補充，因為世大運舉行，國立體育大學綜合體育館共有2套1000噸空調、還有高低壓迴路盤已全部換新，而場館內的固定觀眾席共有1萬1千席。
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