快訊PR 中市補助汰換二行程機車全國第一
北部萬安演習明登場 下午1點半至2點切勿趴趴走
2017-05-17 12:34
今年度北北基、桃竹、宜蘭等地的「萬安40號」軍民聯合防空演習，明天下午1點30分至2點登場，屆時將交通管制道路淨空。（資料照，記者簡榮豐攝）
〔記者涂鉅旻／台北報導〕今年度北北基、桃竹、宜蘭等地的「萬安40號」軍民聯合防空演習，將在明天下午1點30分至2點登場，屆時在一般道路上行走的人、行駛的車，都需就地強制疏散避難，如防空警報聲響起，未依規定避難，或在街道、門口、陽台等地觀望，都可依「民防法」處3萬至15萬元罰鍰。
北部地區明日下午實施萬安演習時，在室內的民眾，須將門窗緊閉，並且熄滅燈火，如在市區行駛的車輛，必須停靠路邊，在非幹道行駛的車輛，則須立即在道路二旁疏散停放，接受警方指導進行相關疏散工作。如有搭乘大眾運輸、民航機需求的民眾，也應避開演習時間抵達車站、機場。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 萬安演習
政治‧本日最多瀏覽
- 2020總統大選 民調：蔡英文、郭台銘狠甩朱立倫
- 懷疑太太出軌... 週刊爆前立委恐嚇潑妻鹽酸
- 改裝車不等於噪音車！李婉鈺騎重機為車友發聲
- 債留子孫？ 邱議瑩：藍委也提8900億前瞻草案
- 歷經56天航程 敦睦艦隊返抵左營
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 生前極力護子女！豬哥亮被爆臨終前 竹聯大老探病
- 太關心豬哥亮忽略一帶一路挨罵？宥勝神回被推爆
- 網球》衰事纏身！莎娃傷退又沒獲法網邀請
- 蔡英文執政週年總體檢》吞忍中國打壓 外交繳白卷
- 豬肉商有愛 連6年2千粽贈弱
- 「熊」有「猿」！ 劉玠廷充分信任洪總
- 他接生謝順福謝金晶 現身靈堂送走豬哥亮
- 池上米平損補助 最快8月實施
- 登山自治條例不周延 投縣消防局：仍可規範
- 豬哥亮3億賭債有望人亡債滅 謝金燕安全下莊
- 努力拍片想留給妻小！ 豬哥亮遺產至少留下...
- 安理會暫對北韓沒轍 中美談判內容成關鍵
- 卡大地布祭師再凋零 文化傳承現危機
- NBA》互相傷害！馬刺明星球員埋地雷被抓包（影音）
- 自摔關我屁事？肇逃一審判7月 二審逆轉無罪
- 宏達電加持 晶華5月營收「很補」
- 明新科大全大運1金2銅 光電所陳瑋羽球摘冠
- 三星S8小心！周董代言的Sony XZ Premium開價2.49萬元
- 端午4天連假 國道夜間免費時段縮減
- MLB》馬林魚下放後段先發 開季輪值面目全非
- 台江國家公園 全國第一個獲頒濕地標章證書
- 彰銀案二審台新金逆轉 財部：再上訴
- 瓶罐從國六扔下田 農怒:難道要戴安全帽
- 鋼琴大師布赫賓德6月登台 演奏貝多芬五首鋼琴協奏曲
- 剖析戀物癖 看影帝吳慷仁穿胸罩爆瘦詮釋
- 必翔實業爆炒股 創辦人夫婦交保、限制出境
- 「炫寬」蓋教養家園 盼中央補助5千萬
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 DPP defends policy as China, Vietnam declare friendship
- 中國內銷低迷 全球液晶電視出貨量下修
- 豬哥亮辭世看秀場！洪榮宏為救票房竟跟「她」炒新聞？
- 美恐失信於盟邦 情資分享從此無門
- 佛朗明哥巨星卡勒凡 9月挾黃金時代訪台
- 豬哥亮曾退200萬片酬 扭轉「唯利是圖」印象
- 泰勒絲又有新歡？被爆與《比利林恩》小鮮肉秘戀中
- 16歲少女脖子種草莓 媽聞內褲嗅出男人味
- 皇室婚約今年有望？傳英女王點頭讓哈利王子把梅根娶進門
- 證券行情表、證券表格
- 五月天談抱抱樓歪 大贏家竟擔心「走下坡」
- 超人香水 高堤耶拯救時尚災難
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Court rules against COSWAS over disputed building
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：北部萬安演習明登場 下午1點半至2點切勿趴趴走
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分