北部萬安演習明登場 下午1點半至2點切勿趴趴走

今年度北北基、桃竹、宜蘭等地的「萬安40號」軍民聯合防空演習，明天下午1點30分至2點登場，屆時將交通管制道路淨空。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-05-17 12:34

〔記者涂鉅旻／台北報導〕今年度北北基、桃竹、宜蘭等地的「萬安40號」軍民聯合防空演習，將在明天下午1點30分至2點登場，屆時在一般道路上行走的人、行駛的車，都需就地強制疏散避難，如防空警報聲響起，未依規定避難，或在街道、門口、陽台等地觀望，都可依「民防法」處3萬至15萬元罰鍰。

北部地區明日下午實施萬安演習時，在室內的民眾，須將門窗緊閉，並且熄滅燈火，如在市區行駛的車輛，必須停靠路邊，在非幹道行駛的車輛，則須立即在道路二旁疏散停放，接受警方指導進行相關疏散工作。如有搭乘大眾運輸、民航機需求的民眾，也應避開演習時間抵達車站、機場。