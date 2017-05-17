臉書點閱率高 柯自誇小時萌

2017-05-17 10:45

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲積極宣傳世大運，但日前在臉書分享「陸生籃球錦標賽」照片，卻因為「陸生」一詞，引來不少網友在底下留言批評，「正名”中生”很難嗎⋯⋯」、「陸生？中生吧，真虛假」等。柯文哲今表示，身為外科醫生，不是很在意名稱，通常是外界在意才不得不調整。至於貼文點閱率輸給母親節一張老照片，柯自誇小時候照片「很萌」，並立即「調整」用詞說「比『中』生打籃球有趣多了。」

市長柯文哲今出席臺北醫學大學醫學模擬中心揭牌儀式，會後受訪被問到臉書用詞和點閱率。柯說，他是外科醫生，以前在急診室、加護病房時，都是開完刀後才去想剛剛病人的性別為何，所以他對名稱並不在意。更多時候，都是因為「外面在意」，他才不得不做調整。

媒體又問，相較母親節的發文，有沒有發現臉書只要撰寫有關中國議題點閱率都不高？柯笑稱，那是因為他小時候的照片（西瓜皮造型）比較萌、比較有趣，相較中生打籃球就還好，所以這叫「市場反應」。