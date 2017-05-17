一帶一路衝擊新南向 陸委會：不排除與中協商

2017-05-17 10:17

〔記者楊淳卉／台北報導〕中國推動「一帶一路」戰略，是否衝擊我國新南向布局？陸委會於立院報告指出，「新南向政策」與「一帶一路」是完全不同模式，兩岸在區域發展存在共同利益與不同優勢，未來不排除在適當時機，和中國就相關議題及合作事項展開協商與對話，創造區域合作新典範。

立法院外交及國防委員會今邀請國家安全局副局長周美伍、外交部次長吳志中、陸委會副主委邱垂正、經濟部次長楊偉甫、國發會副主委龔明鑫報告「『一帶一路』、『TPP』、『RCEP』發展現況對我國全球經貿戰略布局之影響與因應作為」並備質詢。

陸委會表示，台灣經濟成長仰賴對外貿易，中國是我國重要經貿往來對象，我國政府自去年520後持續向中國釋出善意，盼中國可考量新情勢，展現彈性與善意，思考雙方互動新模式，讓兩岸累積互信。

陸委會也指出，「一帶一路」相關建設都透國中國國營企業與地方政府推動，海協會長陳德銘雖曾多次率台商考察「一帶一路」，但台商著力點與獲利機會不多。至於若中國持續推動「一帶一路」建設，是否對台灣未來企業拓展海外市場與全球供應練布局造成挑戰，會持續關注。

國家安全局則於立院報告指出，中國挾龐大政治資金與政治影響力推動「一帶一路」，可能對我南向布局形成壓力，但也引發周邊國家對地緣政治影響的關切，間接為我國強化與東南亞、南亞地區國家互動創造契機。「一帶一路」在南進方面著墨甚多，雖與我國「新南向」對象國部分重疊，但兩者推動模式也存在差異。

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