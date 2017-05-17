懷疑太太出軌... 週刊爆前立委恐嚇潑妻鹽酸

蔡豪與妻子宋麗華。（資料照）

2017-05-17 08:27

〔即時新聞／綜合報導〕前立委蔡豪過去因涉賄入獄，上個月還在假釋期的他，懷疑擔任屏東縣議員的妻子宋麗華出軌，揚言對她潑酸毀容，嚇得妻子趕緊報案並申請家暴令。

《鏡週刊》報導，地方人士透露，蔡豪懷疑妻子外遇，夫妻感情早已不睦，宋麗華現在連議會都不敢去，直接躲起來。議會工作人員也證實，已經好幾天沒看到宋麗華，並說：「她家裡有事，可能也不太方便。」

報導指出，蔡豪懷疑妻子和司機有染，揚言要潑鹽酸將宋毀容，甚至要讓她無法在政壇立足，嚇得宋麗華報案並申請保護令，但蔡豪拒絕至警局說明。宋麗華報案的第二天，蔡豪又到她住處，轄區員警接到宋的報案電話，立刻前往現場執行保護令，不過蔡卻拒絕簽收保護令，直接轉身離開，當晚他再度傳言詞更為激烈的訊息給妻子。

蔡豪則回應，這是很久之前的事了，他們一年前曾吵架，現在沒什麼事了，將由太太宋麗華代為說明。不過宋麗華則是聽到週刊記者表明身分後隨即掛電話，不願受訪。