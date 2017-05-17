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手握6000張黨員票？週刊爆：吳敦義選舉前夕密會他

週刊報導，吳敦義在選前密會傅崐萁。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-05-17  07:52

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉即將登場，各候選人積極爭取選票，在這緊張的時刻，傳出手握6000張黨員選票的花蓮縣長傅崐萁，卻在選前密會吳敦義！

《鏡週刊》報導，知情人士透露，傅崐萁最近透過南北兩名重量級的影視大亨居中安排與吳敦義密會。據傳，在會面時，傅崐萁信心滿滿地告訴吳敦義，他手中掌握6000張黨員票，其中花蓮有5000張、桃園有1000張，如果他出手絕對可左右戰局。

藍營人士質疑，花蓮合格黨員有2萬人，今年一月隸屬花蓮縣消防局的義消及民防體系，都曾收到入黨申請，邀請志工免繳費就可以入黨，花蓮縣的黨員成長幅度高居全台第四，如此大規模入黨潮不太可能沒行政力介入。

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  • 花蓮縣長傅崐萁。（資料照，記者游太郎攝）

    花蓮縣長傅崐萁。（資料照，記者游太郎攝）

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相關關鍵字： 傅崐萁 吳敦義 國民黨 國民黨主席 國民黨主席選舉
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