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北韓頻試射 外交部提醒：赴韓提高警覺

南韓新總統文在寅當選即上任，北韓立即在14日試射中長程飛彈「火星十二型（Hwasong-12）」，高度與飛行距離都較先前高而遠，落在日本海附近的公海水域。（法新社）

2017-05-16  19:04

〔記者呂伊萱／台北報導〕南韓新總統文在寅甫就任，北韓便再度試射飛彈，更稱該枚飛彈具備搭載大型核彈能力。外交部領務局今發布通告指出，北韓去年核試後已發射22次飛彈挑釁。目前南韓社會平靜穩定，外交部也未調升對南韓的旅遊警示，但外交部仍提醒赴韓國人，需要提高警覺，隨時注意局勢發展。

南韓新總統文在寅當選即上任，北韓立即在14日試射中長程飛彈「火星十二型（Hwasong-12）」，高度與飛行距離都較先前高而遠，落在日本海附近的公海水域。北韓官方報導更聲稱，該枚新型飛彈可搭載大型核彈頭，引發朝鮮半島安全局勢動盪。首爾慶南大學遠東研究所教授金東燁認為，這可能意味著北韓研發洲際彈道飛彈的進展超過大多數人的預期。

外交部領務局今天晚間發布通告指出，據南韓方面統計，北韓於去年進行2次核試後，已發射22次、共計34枚彈道飛彈尋釁，引發緊張。國際社會強烈譴責，但目前各國駐韓使領館並未調升對南韓的旅遊警示，南韓社會尚屬平靜穩定，股匯市交易正常，外交部評估後仍維持南韓的「灰色」旅遊警示燈號。

但外交部強調，北韓動向難測，朝鮮半島情勢仍甚緊張，提醒赴南韓從事商旅的國人，仍須提高警覺，並隨時注意有關朝鮮半島局勢發展之最新資訊。如遭遇緊急情況需要協助，可就近聯繫我駐南韓代表處24小時緊急聯絡電話（82）10-9080-2761；駐釜山辦事處24小時緊急聯絡電話（82）10-4537-7961。另建議國人出國前在領務局網站完成「出國登錄」，外館可依據登錄資料即時提供協助。

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