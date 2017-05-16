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鄭文燦出席EETO午餐會 呼籲中國大方交流
2017-05-16 20:55
［記者謝武雄／桃園報導］歐洲經貿辦事處（EETO）今天邀請桃園市長鄭文燦出席「歐盟會員國駐台代表」午餐會，這是EETO繼今年3月邀請總統蔡英文出席午餐會後，首度邀請的台灣政治人物，不少出席的歐盟代表開玩笑表示，這是比照「總統級」待遇；期間對於兩岸關係，鄭文燦也呼籲中國要大方進行交流。
出席午餐會者，包含EETO處長馬澤璉、副處長婁薇琦及17個歐盟會員國駐台代表，會員們一致看好鄭文燦是明日之星，對於代表們詢問鄭文燦為何民調支持度這麼高；鄭文燦說，他的服務不分族群，此外，除溝通以外，更重要的是解決問題，從市議員到里長甚至里民提出問題，市府都會設法解決，這是他獲得普遍支持主要原因。
鄭文燦也提到上任後非常重視與歐盟國家交流，歐洲在高科技、文化及綠能產業發展非常成熟，他上任至今至少有80個團次拜會活動，桃園境內的國際高中也開設法語、德語和西班牙語課程。
出席代表們對於亞洲矽谷、航空城計畫、機場城市交流、外國人才聘用、地方政府的區域經濟整合等議題提出問題，鄭文燦也逐一說明，也允諾廠商來桃園投資，任何問題都可以找他，他一定協助解決。
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