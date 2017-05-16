北藝中心停工 官員一問三不知

2017-05-16 15:23

〔記者張凱翔／台北報導〕因承包廠商無預警跳票，導致台北藝術中心從去年十一月開始停工至今。北市府為此二度招標，依舊無人投標而流標，北藝因此遭諷將成為下一個大巨蛋。台北市議會教育委員會昨至北藝考察，不過文化局、捷運局對要增加多少預算、何時完工、工程品質如何確保卻一問三不知，國民黨議員汪志冰因此笑稱，「難道柯文哲遇到蛋就完蛋？」

北藝工程進度因廠商跳票倒閉、二度招標又流標，引發外界關注進度，昨北市議員應曉薇、李慶元、王鴻薇、汪志冰、厲耿桂芳、林亭君等人前往考察。但議員詢問文化局、捷運局將來要增加多少預算、何時完工、工程品質要如何確保，文化局長鍾永豐表示因為現在要採分標發包，目前確實無法回答到底會不會增加預算，引發議員砲轟。

李慶元質疑，現在一標到底都招不到廠商，「分標要如何銜接？工程品質如何保證？且承包廠商都倒閉半年了，到底還要拖延多久？」王鴻薇則說，一標發包起碼比較可以確定預算，如今分標，「根本就是在凌遲」，到時候這些標案要怎麼整合？不但無法保證工程品質，後續若出問題責任也無法釐清，痛批北藝成了「擺爛紀念館第二館」。汪志冰則酸市長柯文哲，命格上與「蛋」犯沖，只要碰到「蛋」就會完蛋，大巨蛋成了大爛蛋，如今北藝恐怕也會步上後塵。

原訂於二〇一六年底要完工的北藝工程由文化局主辦、捷運局東工處代辦工程，該工程分三部分對外發包，其一為連續壁、基樁工程目前已經完工；其二為理成營造負責的主體工程，耗資卅八億三三〇四萬元，但因理成破產倒閉導致工程延宕；其三為亞翔工程施工的劇場、舞台、燈光與音響等設備，耗資十一億三七四四萬元，目前完工進度五〇%，持續施工中。