年輕人不買股是危機 黃國昌批金管會軟弱無能
2017-05-16 14:40
〔即時新聞／綜合報導〕金融監督管理委員會副主委鄭貞茂在今日表示，目前台股的主要投資人是五、六年級生，直言「年輕人不進場買股，對資本市場是危機。」對此，立法院經濟委員會立委黃國昌指出，除了年輕人因低薪難以投資股票外，「金管會所展現出來的軟弱無能，如何讓年輕人對投資有信心？」
黃國昌在臉書上寫到，鄭貞茂的擔憂有其道理，但此話從金管會官員說出口，則格外諷刺。他認為，年輕人對不投資股票的最直接回應，就是「都快吃土了，還叫我買股？」但這個問題連行政院長林全都坦言短期無法解決，金管會更是無能為力。
但黃國昌說，金管會可以反省的是「台灣的資本市場夠公開、公平、透明、效率嗎？」黃舉例，他在處理樂陞弊案時，發現很多投資人都是年輕人拿著辛苦存下的積蓄來投資，選擇相信政府的下場卻落得血本無歸，事後官員還互踢皮球，「這些年輕人以後還會相信政府有決心、有能力有效預防、嚴懲不法、維持市場秩序嗎？」
黃國昌批評，過去一年，在財委會所見識到的，無論是金融機構濫賣衍生金融產品、上市櫃公司的財報不實，甚至是中資違法炒股，諸如此類破壞市場秩序、坑殺投資人的亂象，金管會所表現出來的卻是「軟弱無能、反應遲緩、推諉塞責」，質疑這樣的表現如何讓年輕人對投資有信心？
黃國昌呼籲，「金管會的高官，與其質問年輕人為何不進場買股，不如質問自己是否可以許諾年輕人一個公平透明的資本市場吧！」
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