年金相關法案 週五可望付委

2017-05-16 13:02

〔記者彭琬馨／台北報導〕年金相關法案「公教人員保險法修正草案」與「政務人員退休撫恤條例修正草案」周五將提報院會一讀，若順利通過將交付委員會審查；此外，為改革單項協會、日前通過初審的「國民體育法部分條文修正草案」也排入院會討論事項第二案，若週五院會順利開會將可望完成二三讀。

立法院中午召開程序委員會排定本周五院會議程，由考試院、行政院提出的「公教人員保險法修正草案」與「政務人員退休撫恤條例修正草案」本周送入立法院後，程委會排定周五將在院會一讀，若順利召開院會將交付司法委員會開始審查。由於兩院日前通過版本，在所得替代率與遺屬年金部分意見分歧，行政院會在法案加註意見後，由兩院會銜函送立法院審議。

另一方面，月初通過的「國民體育法部分條文修正草案」也排定院會討論事項第二案，可望進行二三讀；不過由於近期院會皆因國民黨杯葛議事停擺數周，相關草案能否有實質進展，尚需觀察週五朝野協商結果。