| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 獲獎連連！金車噶瑪蘭再締佳績！
 首頁 > 政治

蘇嘉全夫人狀況改善 蔡其昌：週五可望返回主持院會

2017-05-16  11:32

〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院院長蘇嘉全夫人洪恆珠近期因病住院，蘇嘉全因此委託副院長蔡其昌代班主持院會及協商。蔡其昌透露，院長夫人狀況每天都在進步，若狀況允許，蘇嘉全最快本週五就能回來主持院會，因洪仍在加護病房，蘇也婉謝大家先別去探病。

日前傳出蘇嘉全的妻子洪恆珠疑因細菌感染高燒不退，目前仍在加護病房觀察中，為了照顧妻子，蘇嘉全全程守在妻子身旁，並將立法院的院會主持及朝野協商的工作，委由副院長蔡其昌代勞。

蔡其昌受訪指出，她早上有透過電話與蘇院長連繫，得知夫人狀況每天都在進步，若狀況允許，蘇院長最快本週五就能回來主持院會，但院長也有交代，因目前夫人仍在加護病房，盼大家先別前往探視。

廣告
  • 蔡其昌透露，蘇嘉全最快本週五就能回來主持院會，圖為立法院長蘇嘉全。（資料照，記者簡榮豐攝）

    蔡其昌透露，蘇嘉全最快本週五就能回來主持院會，圖為立法院長蘇嘉全。（資料照，記者簡榮豐攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 洪恆珠 蘇嘉全
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧回鍋肉
好清爽✧番茄漬蛤蜊
喝甜湯✧冷凍芋
蛋炒飯要邊壓邊炒？
轉寄

標題：蘇嘉全夫人狀況改善 蔡其昌：週五可望返回主持院會


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月16日‧星期二‧丁酉年四月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.