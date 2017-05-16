蘇嘉全夫人狀況改善 蔡其昌：週五可望返回主持院會

2017-05-16 11:32

〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院院長蘇嘉全夫人洪恆珠近期因病住院，蘇嘉全因此委託副院長蔡其昌代班主持院會及協商。蔡其昌透露，院長夫人狀況每天都在進步，若狀況允許，蘇嘉全最快本週五就能回來主持院會，因洪仍在加護病房，蘇也婉謝大家先別去探病。

日前傳出蘇嘉全的妻子洪恆珠疑因細菌感染高燒不退，目前仍在加護病房觀察中，為了照顧妻子，蘇嘉全全程守在妻子身旁，並將立法院的院會主持及朝野協商的工作，委由副院長蔡其昌代勞。

蔡其昌受訪指出，她早上有透過電話與蘇院長連繫，得知夫人狀況每天都在進步，若狀況允許，蘇院長最快本週五就能回來主持院會，但院長也有交代，因目前夫人仍在加護病房，盼大家先別前往探視。