新北嚴管改裝車「上路就罰」 陳為民怒槓朱立倫

2017-05-15 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕新北市政府5月起公告，違法改裝排氣管、噪音超標車輛於晚上10點至隔天上午6點，不得行駛在新北市境內，否則可依法開罰3000元，且不須經過噪音檢驗。熱愛改裝車的藝人陳為民為此怒槓朱立倫，臉書嗆聲表示「只要你選北市長或總統，我一定盡餘生之力提醒選民你的政績」。

綜合媒體報導，新北市本月起對改裝車嚴加管制，若晚間駕駛改裝車在新北市境內上路，可不經噪音檢驗開罰，引發正反爭議。陳為民為此在臉書上怒嗆朱立倫「你是藍營第二位頒佈戒嚴的首長，不用噪音檢測器來測排氣管分貝」，更揚言「只要你選北市長或總統，我一定盡餘生之力提醒選民你的政績」。

不過也有不少網友力挺這項政策，表示「改裝車吵死了，家中小孩每次都被嚇醒」，認為這項辦法是朱立倫的「德政」。

對此，新北市環保局指出，執法重點在於「不合法改裝排氣管」和「噪音超標改裝車」，車輛在不影響交通安全、符合噪音管制標準的情況下，仍然可以改裝上路。

環保局表示，這項政策從5月起已經過2週宣導期，今天（15日）起正式執行，車輛若使用非原廠排氣管遭到攔檢時，會給車主一段陳述意見時間，若取得環保署認證之檢測機構試驗報告，可不受處分。