公文延宕都是市長害的？ 辦活動核准竟拖一個月

2017-05-15 22:42

〔記者邱奕統／桃園報導〕市府研考會今天到市議會工作報告，多位市議員批評公文效率差，動輒要拖1個月以上，影響民眾權益，這都是「市長要看過」的原因，市議員魯明哲甚至指出，有路跑活動甚至在舉辦日都過了，才收到市府的同意函，要求研考會加強管考；研考會承諾，會加強要求，市府新聞處澄清，市府團隊各單位都是本於職權、分工合作，議員說法並非事實。

魯明哲表示，市府要求各項路跑活動舉辦須先由市府體育局審查，這是為了協調路權，因此無可厚非，扶輪社、中大壢中兩單位分別在3月25日、3月21日舉辦路跑活動，體育局早在2月23日就開會審查，但市府同意函卻在3月29日才發出。

他說，追究原因，2月23日的審查會議僅是「原則同意」活動舉辦，會議記錄上面清楚註明「需簽請市長同意後，才能依會議記錄函向權責單位申請路權」，而市長日理萬機，因此會議記錄雖在3月6日就送到市府，但同意函卻拖到3月29日才發出，一個已經來不及，一個只剩2天時間來向多個局處申請路權、交通管制等，差點來不及，「都已經上任2年半了，大大小小的事卻不敢授權，對下屬不信任是桃園的悲哀」。

市議員徐玉樹也說，市府現在所有事情都要靠市長鄭文燦1人決定，在不敢授權下，公文效率牛步，基層都在反映，公文每次都卡在市府12樓的市長辦公室，也有民眾反映，收到公文時不是過了期限，就是所剩時間不多，嚴重影響民眾權益。

市議黃婉如、周玉琴等人說，市府和區公所間的連繫也有問題，許多公文都要很長時間、甚至1個月以上才能完成；市議員梁為超、林政賢認為，研考會應就公文流程、時效等訂定標準，督促改善。

記者事後查證，中大壢中的路跑活動經向市議員陳情後，在市議員協助下，在最後一刻向各個局處完成相關程序如期舉辦；扶輪社在新屋區舉辦的路跑，因事前有獲得市府同意補助經費的公文，相關人員過程中緊盯市府進度，在時間緊迫下，一得知同意舉辦的訊息，即便尚未取得正式函文，仍憑同意補助經費的公文」向區公所、警方盡力協調，最後才如期舉辦。

研考會代理主委邱俊銘答詢時表示，對於部分個案將深入瞭解是否有無人員失職部分，並加強管考，要求各局處、區公所，依相關規定、時間完成；新聞處長張惇涵表示，市長不授權的說法並非事實，市府團隊各單位都是本於職權、分工合作，路跑審查會議都在活動前召開，並依行政程序辦理，相關作業流程也都依照市府文書流程管理作業要點等規定辦理，不需要由市長決定。