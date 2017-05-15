七成國立大學收支未平衡 監院籲檢討

2017-05-15 18:26

〔記者林良昇／台北報導〕監察院表示，我國逾7成國立大學預算執行未達收支平衡，致學校仍仰賴政府補助經費挹注營運，均有待檢視與改進，監院教育及文化委員會通過監委陳小紅調查報告，認為教育部應檢討改進。

調查報告指出，實施已逾15年的校務基金制度，本欲使國立大學校院能適度財務自主，減輕政府財政負擔，然政府對國立大學校院補助，長期仍呈成長趨勢，且仰賴政府補助達5成以上的學校比率，仍高達52.94％，基金設置目的顯未落實，教育部允宜再蒐集國內外相關資訊，適時檢討經費撥補方式，增進各校之財務自主能力。

監委指出，多數國立大學校院校務基金年度決算出現短絀，除折舊提列問題外，關鍵原因是校務基金重要來源的捐贈收入及投資收入，各僅占校務基金總收入之1%；其中國立大學校院每年接受捐贈的金額約僅10億元，

此外，調查報告指出，國立大學校院，僅14所於資產配置中有股票投資，1所投資公債及國庫券，約97％以上資金以銀行存款方式持有，以求安全穩定的收益，資金配置甚為保守，此與校務基金得以多元之投資方式增益基金的精神相悖。

陳小紅表示，主計總處及教育部雙方應儘速蒐集折舊相關資訊，研謀妥適處理對策，以徹底解決存在已久的問題外，教育部應加強捐款高教機構觀念的宣導，並提供誘因，且督促大學強化捐贈機制功能，以提升國人捐助高教意願；更應分析現有投資規範優劣，提出友善投資對策，並研議成立平台，匯集各校基金共同操作的可行性，使校務基金資產配置，能於兼顧收益性及安全性下，增加投資效益。

陳小紅也指出，國立大學校院的學雜費收入，平均未及校務基金總收入的2成；我國學雜費已較鄰近日、韓兩國為低，且各校學雜費平均短絀1113萬餘元，學雜費的調整涉及層面廣，學雜費收入未能反映實際教學成本，亦為不爭事實，要求教育部強化校務基金透明度，並加強相關宣導，適時調整，以反映成本，充裕學校資源，提升總體競爭力。