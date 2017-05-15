| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
股匯雙漲 新台幣中午暫收30.154元 受虐腦麻兒嗆奶致死 狠心父母以傷害罪起訴 藍委潑水、推擠…前瞻條例初審通過 PR 金車噶瑪蘭威士忌 再奪SFWSC佳績
 首頁 > 政治

藍委潑水、推擠…前瞻條例初審通過

法院續審「前瞻基礎建設特別條例草案」，藍綠立委爆發激烈推擠衝突，民進黨團總召柯建銘督軍。（記者簡榮豐攝）

2017-05-15  11:57

〔記者楊淳卉／台北報導〕「前瞻基礎建設特別條例草案」今於混亂中初審通過。立法院經濟聯席委員會今繼續審查前瞻條例草案，會議開始時，國民黨立委就以向主席台灑假鈔、潑氣泡水、丟寶特瓶杯葛，藍綠立委數度爆發推擠衝突。混亂中，會議主席、召委邱議瑩宣布開始宣讀條文，議事人員自草案第7條逐步宣讀至結束，全案保留至院會處理，須交黨團協商。

即使國民黨立委對送朝野協商提異議，經表決仍不敵民進黨立委人數優勢。民進黨立委再提復議並自行否決，封殺在野黨立委下次開會翻盤機會。邱議瑩上午11時46分宣布散會。

根據行政院版本草案，前瞻基礎建設項目包括軌道建設、水環境建設、綠能建設、數位建設、城鄉建設等五大項，計畫所需經費上限為8900億元，以特別預算方式編列，得分期辦理預算籌編及審議，財源籌措得以舉債辦理；條例施行至民國113年12月31日為止。

「前瞻建設特別條例草案」委員會審查歷經多次會議空轉，上週四在國民黨立委灑麵粉、推擠下，委員會逐條討論處理至第6條條文，通過條文保留至院會協商，今天委員會繼續排審。立院民進黨團總召柯建銘日前揚言「前瞻條例15日一定要送出委員會。」

民進黨立委上午6點就到會場佈陣圍住主席台，立院國民黨團也發動強力杯葛，全程高喊「有異議」、「會議無效」、「程序違法」，並提出散會動議，但在民進黨人數優勢下未通過。在野黨立委甚至互罵護航，時力立委徐永明、高潞·以用·巴魕剌批國民黨作秀、護航行政部門，要求回到大體討論，國民黨立委則反諷高喊時力放水、護航民進黨。

廣告
  • 立法院續審「前瞻基礎建設特別條例草案」，藍綠立委爆發激烈推擠衝突，民進黨立委陳瑩（左）與國民黨立委陳雪生（中）推擠表情痛苦。（記者簡榮豐攝）

    立法院續審「前瞻基礎建設特別條例草案」，藍綠立委爆發激烈推擠衝突，民進黨立委陳瑩（左）與國民黨立委陳雪生（中）推擠表情痛苦。（記者簡榮豐攝）

  • 立法院續審「前瞻基礎建設特別條例草案」，藍綠立委爆發激烈推擠衝突，國民黨立委廖張麗善等向主席台潑水。（記者簡榮豐攝）

    立法院續審「前瞻基礎建設特別條例草案」，藍綠立委爆發激烈推擠衝突，國民黨立委廖張麗善等向主席台潑水。（記者簡榮豐攝）

  • 立法院續審「前瞻基礎建設特別條例草案」，藍綠立委爆發激烈推擠衝突，國民黨立委並向主席台丟假鈔、錢磚、潑水等。（記者簡榮豐攝）

    立法院續審「前瞻基礎建設特別條例草案」，藍綠立委爆發激烈推擠衝突，國民黨立委並向主席台丟假鈔、錢磚、潑水等。（記者簡榮豐攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 前瞻基礎建設特別條例草案 前瞻條例 前瞻計畫 國民黨團
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧粉漿蛋餅
好下飯✧蒼蠅頭
好清爽✧鳳梨鮮魚湯
好吃筍子怎麼挑？
轉寄

標題：藍委潑水、推擠…前瞻條例初審通過


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月15日‧星期一‧丁酉年四月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.