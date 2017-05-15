藍委潑水、推擠…前瞻條例初審通過

法院續審「前瞻基礎建設特別條例草案」，藍綠立委爆發激烈推擠衝突，民進黨團總召柯建銘督軍。（記者簡榮豐攝）

2017-05-15 11:57

〔記者楊淳卉／台北報導〕「前瞻基礎建設特別條例草案」今於混亂中初審通過。立法院經濟聯席委員會今繼續審查前瞻條例草案，會議開始時，國民黨立委就以向主席台灑假鈔、潑氣泡水、丟寶特瓶杯葛，藍綠立委數度爆發推擠衝突。混亂中，會議主席、召委邱議瑩宣布開始宣讀條文，議事人員自草案第7條逐步宣讀至結束，全案保留至院會處理，須交黨團協商。

即使國民黨立委對送朝野協商提異議，經表決仍不敵民進黨立委人數優勢。民進黨立委再提復議並自行否決，封殺在野黨立委下次開會翻盤機會。邱議瑩上午11時46分宣布散會。

根據行政院版本草案，前瞻基礎建設項目包括軌道建設、水環境建設、綠能建設、數位建設、城鄉建設等五大項，計畫所需經費上限為8900億元，以特別預算方式編列，得分期辦理預算籌編及審議，財源籌措得以舉債辦理；條例施行至民國113年12月31日為止。

「前瞻建設特別條例草案」委員會審查歷經多次會議空轉，上週四在國民黨立委灑麵粉、推擠下，委員會逐條討論處理至第6條條文，通過條文保留至院會協商，今天委員會繼續排審。立院民進黨團總召柯建銘日前揚言「前瞻條例15日一定要送出委員會。」

民進黨立委上午6點就到會場佈陣圍住主席台，立院國民黨團也發動強力杯葛，全程高喊「有異議」、「會議無效」、「程序違法」，並提出散會動議，但在民進黨人數優勢下未通過。在野黨立委甚至互罵護航，時力立委徐永明、高潞·以用·巴魕剌批國民黨作秀、護航行政部門，要求回到大體討論，國民黨立委則反諷高喊時力放水、護航民進黨。