接軌國際 陳建仁：年派50人到矽谷實習

副總統陳建仁表示，「亞洲?矽谷」將帶來無限商機和可能性。 （記者陳昀攝）

2017-05-15 12:02

［記者陳昀／桃園報導］桃園企業聯合會、台灣股權投資協會上午在桃園尊爵天際飯店，舉辦「亞洲・矽谷・桃園會」高峰會，副總統陳建仁與會時表示，「亞洲・矽谷」將帶來無限商機和可能性，政府也會推動良好基礎建設，成為後盾。

陳建仁表示，連結國際研發能量是「亞洲・矽谷」的重要策略，目前規劃每年選派50位博士到矽谷實習，把創新研發能量導入台灣，並研擬《外國專業人才延攬及僱用草案》，延攬國際優秀人才進入台灣，另盼產業界透過企業、科技和新創等不同角度的建言，促進台灣整體的產業發展及資金流動。

他說，政府積極與微軟、高通等國外企業合作，也和美國在台協會共同啟動台美智慧城市合作的平台，同時，政府更看重國內業界發展，包括聯發科、宏碁、華碩等企業在內的亞洲矽谷物聯網產業大聯盟，已經有超過140位成員加入，成員的建言都是推動智慧城市的重要依據。

陳建仁表示，在推動智慧城市示範場域方面，鎖定智慧交通、智慧健康醫療、物聯網平台3個領域，由政府提供部份經費，支援國內企業組成的團體與地方政府合作，進行場域試驗，進而提出整體解決方案，讓整個國家進軍國際。

陳建仁說，「亞洲・矽谷」是台灣邁向軟硬實力的火車頭，也是孕育豐沛創新能力的搖籃，從各界熱烈響應可看出，政府推動的方向是正確的，而桃園市長鄭文燦不但是「亞洲・矽谷」落腳桃園的重要推手，更建立中央與地方連結的典範，若每個地方首長都和中央這樣密切合作，台灣各方面發展都能蒸蒸日上。

他表示，蔡英文總統曾說過，創新至少需要開放互助的社群，讓不同的新創團隊、技術人員與投資者結合，以及足夠的試驗場域，讓創新技術有具體應用機會，而「亞洲・矽谷」，正是這2項條件的落實。