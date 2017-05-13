民團致信WHO幹事長 盼以台灣名義參與WHA
〔記者呂伊萱／台北報導〕世界衛生大會（WHA）倒數計時，台灣迄未收到邀請函。為持續爭取台灣名義加入世衛組織（WHO），民團台灣聯合國協進會昨（12）致信給WHO幹事長陳馮富珍，另因本屆大會中將改選幹事長，民團也將該信件寄給3位下任幹事長候選人及所有會員國代表。
WHO將在5月22日至31日舉行第70屆WHA，本屆大會重要議程除了例行審查預算與醫衛專業討論事項外，更逢5年一次的幹事長選舉，194個會員國將選舉出新任幹事長。3位下任幹事長候選人包括目前擔任聯合國秘書長永續發展與氣候變遷議題特別顧問的英國籍納巴羅（David Nabarro）；衣索比亞現任外交部長、前任衛生部長特沃德羅斯（Tedros Adhanom Ghebreyesus）；第3位為巴基斯坦籍尼西塔（Sania Nishtar），曾任WHO多個專案委員會及諮詢小組成員。
台灣聯合國協進會發起WHO宣達團活動，召集愛台民間人士，在WHA期間赴大會周邊表達台灣民意。而為了持續爭取以台灣名義加入WHO，台灣聯合國協進會理事長蔡明憲、祕書長羅榮光及全體理監事，昨（12）寄出一封公開信，給陳馮富珍、3位幹事長候選人及所有會員國代表。信件內容主要是表達台灣人民盼以台灣名義加入WHO成為會員國或觀察員，並抗議中國對台的打壓阻撓。
蔡明憲說，這是台灣人民首度直接向現任幹事長、所有會員國及幹事長候選人致信表達台灣民意，盼台灣加入WHO，台灣人的聲音不應該被WHO秘書處封鎖。聯合國協進會強調，台灣對國際醫療的貢獻在世界上有目共睹，民調也顯示高達76.6%民眾支持政府以台灣名義申請加入WHO，因台灣人民被屏除在WHO外「非常不合理」。
WHO宣達團發言人曾琮愷則表示，該信件也交給總統，表達民間團體的訴求與努力；同時也將交給立法院正副院長與立法院各黨團，希望朝野不分藍綠一起支持台灣名義加入WHO。
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