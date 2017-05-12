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打臉？年改會稱八百壯士要撤離 卻遭吳斯懷否認
2017-05-12 15:04
〔即時新聞／綜合報導〕不滿政府推動年金改革，中華民國退伍軍人協會組成「八百壯士」於立法院前搭棚「埋鍋造飯」抗爭已超過80天了，昨天傍晚在立法院國防委員會召委王定宇陪同下，拜會國家年金改革委員會副召集人兼執行長林萬億，討論軍人年金改革事宜，達成願意撤離街頭回到會議桌的共識。不過，陸軍官校校友總會副總會長吳斯懷卻否認有共識，表示這是年改會的片面之詞，並批年改會說法不厚道。
綜合媒體報導，對於年改會發布新聞稿指出，雙方討論軍人年金改革事宜達成共識，願意撤離街頭回到會議桌。吳斯懷表示，退役將領們與年改會討論時，年金改革是改革制度，制度的產生是經年累月的結果，而不是任何軍公教個人造成，請社會大眾不要針對個人汙名化。而年改會也答應，軍人年金改革版本定案前，將請國防部邀退伍軍人代表參與討論，其中年改委員應優先受邀參加。
對於是否撤離街頭，吳思懷說，年改會所發的新聞稿中，指「八百壯士願離開街頭回到會議桌」是雙方共識，但這樣的形容詞，「完全不在我們的共識裡」，非常不厚道、不恰當，將會視政府的作為，待國防部與退伍、現役軍人團體一起溝通年改版本方向後，才會有下一步的動作。
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