耗資20億 大台南會展中心興建計畫啓動
〔記者洪瑞琴／台南報導〕高鐵特定區大台南會展中心興建案今天正式起跑！由市長賴清德宣示市府推動該案及產業的決心，預計5月中旬公告上網，今年底開工，109年底開館啟用，計畫總經費20億元，全由中央埋單。
賴清德表示，南市擁有豐富農特產及14個產業聚落，如綠能、光電、扣件、機械、橡塑膠以及世界排名前3名的國際蘭展等產業，均具優勢且有豐富自然資源及人文觀光資源，加上文化知識產業優勢，深具發展會展產業及大型會議的潛力。
賴清德表示，台南爭取國際會展中心多年，獲得總統蔡英文及行政院長林全大力支持，經費全由中央奧援，期望透過會展中心產業互動平台，增加產業技術及商業交流，提高國際廠商投資意願，進而吸引人才進駐，並增加南市就業機會，帶動台南經濟發展及轉型，提升南市國際城市競爭力，高鐵局也將在會展中心旁土地招商蓋大飯店，「招利招財」願景值得期待。
「大台南會展中心」選址於台南高鐵特定區，規劃興建可彈性使用600個攤位展覽，淨高為12公尺以上無柱空間，可作為多功能大會堂，至少可容納約5500席會議使用需求，亦可利用活動隔屏分成兩展場獨立使用，互不干擾，並結合小巨蛋功能，可做為表演、體育競賽、宴會及其他活動等複合式多功能使用。
工務局長蘇金安表示，市府以公共利益最大化為目標，辦理國際徵圖，公開徵求國內外優秀設計團隊，提出具有創新視野的規劃理念與設計方案，展館並定位為綠色智慧展覽館，配合中央研究院南部分院，以及行政院推動的綠能科技研發中心及示範場域，帶動台南高鐵特定區整體區域發展。
蘇金安表示，總計畫經費為20億元，將以國際徵圖方式招標，希望可以選出最佳設計及施工團隊，預計5月中旬公告上網，將於5月17日在台北福華國際文教會館舉辦招標說明會，8月前評選，今年底開工，109年底開館啟用。
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標題：耗資20億 大台南會展中心興建計畫啓動
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