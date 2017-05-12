原台南小巨蛋用地 賴清德：規劃VR、兒童樂園

南台南站副都心原小巨蛋用地，圖為先前南大所豎立的許願碑。（記者蔡文居攝）

2017-05-12 12:11

〔記者蔡文居／台南報導〕南台南副都心的小巨蛋不蓋了，市議員陸美祈今天對15公頃用地未來要做何使用提出質詢，並帶來一具VR虛擬眼鏡，請市長賴清德體驗，希望未來該用地可以朝VR體感中心來規劃。賴清德答詢表示，經市府內部討論，在明年取得土地後，會先變為大草原的綠地，未來則將朝小型的兒童樂園、科學博物館及VR、AR體感中心。

賴清德表示，未來小巨蛋將與台南會展中心結合，而現有的南台南副都心原小巨蛋用地，市府於4月初曾召集各局處討論，大家討論結果將朝小型的小孩子兒童樂園、互動性較高的科學博物館及結合現有產業，透過產經學界打造VR（虛擬實境）、AR（擴增實境）體感中心，未來規劃會具備這3個元素。

賴清德說，原小巨蛋對東區的交通衝擊很大，而這樣的規劃比小巨蛋還要好，把這塊土地留給小朋友。他會在任內完成規劃，同時也會向中央來爭取預算，如果沒有，則會以台南市預算來執行。