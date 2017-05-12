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國民黨拒出席 立院抗議中國打壓WHA協商破局
2017-05-12 11:25
〔記者呂伊萱／台北報導〕第70屆世界衛生大會（WHA）將於本月下旬舉行，然而因中國阻撓，我迄今仍沒有收到邀請函。立法院民進黨黨團表示，健康是基本人權，台灣參與世衛組織（WHO）是世界公衛體系不可或缺的一環，立法院應作成共同決議，嚴正抗議並譴責中國打壓。立法院今上午就此案召開朝野協商，但因國民黨團拒絕出席協商會議，協商破局。
距離WHA大會倒數10天，然而因中國打壓，我方仍未如往例收到觀察員邀請函。立法院民進黨黨團提議，立法院應就此案作成共同決議，嚴正抗議並譴責中國以片面政治理由打壓台灣參與。民進黨黨團提案表示，健康是基本人權，疾病傳播無國界，防疫不能有缺口，台灣參與WHO攸關全體國人的健康權益，也是世界衛生與防疫體系不可或缺的一環。
民進黨團表示，但由於中國大陸施壓WHO不得發出邀請函，更不斷以片面政治藉口阻礙台灣參與WHA，建請立法院作成共同決議，強調WHO是非政治性組織，沒有任何理由將台灣人的健康權益排除在外。打壓台灣，不僅對台灣人民不公平，也對國際社會的衛生安全與防疫造成負面影響。並且針對中國大陸以片面政治理由阻礙台灣參與世界衛生大會，立法院應予以嚴正抗議並譴責。
立法院副院長蔡其昌今上午召集立法院朝野各黨團，就「我國參與WHO發表共同聲明」一案進行研商。民進黨團總召柯建銘、書記長李俊俋、時代力量立委林昶佐與親民黨黨團總召李鴻鈞等人皆出席。然而國民黨團代表遲未現身，一群人乾等15分鐘後，蔡其昌表示，因為只有民進黨、時代力量和親民黨黨團到協商會場，議事同仁和國民黨團聯絡，他們明確表示不會出席，因此協商不會有共識、也不會有結論，就此結束。
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