| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
 首頁 > 政治

承認是中國人才能選黨揆？邱毅：做不到就退選！

邱毅認為，連自己是中國人，都能數典忘祖，沒有勇氣承認的人，怎麼奢望他能有力領導中國國民黨，？（資料照，記者陳志曲攝）

2017-05-12  10:59

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨黨主席選舉即將登場，各候選人積極爭取選票，前立委邱毅今天臉書PO文指出，「選黨主席的人要大聲說『我是中國人』，達不到就請退選！」

邱毅認為，連自己是中國人，都能數典忘祖，沒有勇氣承認的人，怎麼奢望他能有力領導中國國民黨，打敗台獨政權？

邱毅希望，選黨主席的人要大聲承認自己是中國人，是最基本的要求，達不到就請退選吧！

相關連結請見：

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國民黨 邱毅 黨主席
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧豆瓣鱈魚
百搭甜品✧蜜芋頭
電鍋菜✧蒜茸豆腐蝦
如何挑選處理軟絲？
轉寄

標題：承認是中國人才能選黨揆？邱毅：做不到就退選！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月12日‧星期五‧丁酉年四月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.