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承認是中國人才能選黨揆？邱毅：做不到就退選！
2017-05-12 10:59
邱毅認為，連自己是中國人，都能數典忘祖，沒有勇氣承認的人，怎麼奢望他能有力領導中國國民黨，？（資料照，記者陳志曲攝）
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨黨主席選舉即將登場，各候選人積極爭取選票，前立委邱毅今天臉書PO文指出，「選黨主席的人要大聲說『我是中國人』，達不到就請退選！」
邱毅認為，連自己是中國人，都能數典忘祖，沒有勇氣承認的人，怎麼奢望他能有力領導中國國民黨，打敗台獨政權？
邱毅希望，選黨主席的人要大聲承認自己是中國人，是最基本的要求，達不到就請退選吧！
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