洪秀柱：八田羽一蓋水庫 台灣人還是吃番薯簽

2017-05-11 18:01

［記者謝武雄／桃園報導］烏山頭水庫八田羽一銅像被砍頭，引發各界議論；國民黨主席洪秀柱今天在桃園參訪時說重話，她說，八田羽一是很好的水利專家，蓋水庫改善灌溉，但大家不要忘記，增加稻穀產量，不是給台灣，而是送到日本，台灣人還是吃「番薯簽」，日本皇宮的檜木都來自阿里山，台灣人不要忘記，日本人統治台灣期間，是怎樣殘殺台灣同胞。

洪秀柱今天到桃園市忠烈祠祭拜，隨後和黨員合影，由於門的上頭有塊「國魂」的牌子，洪秀柱說，選在國魂下合照是要把大家喚醒，世界上沒一個被殖民的國家，人民還願意有被虐待狂，日本統治時期，台灣好的稻米、檜木、蔗糖都要送到日本，想到這點就令人生氣，台灣人要明白，日本人統治期間，是怎麼殘殺台灣同胞，台灣只是殖民地，連念書學校、科系都有階級之分，還要日本人做你的祖宗嗎？

她說，這段歷史要讓國人了解，八年抗戰死了多少同胞，日本統治台灣五十年，我們以德報怨沒要它們陪一毛錢，日本國內發生災難，台灣捐給日本的錢是全世界第一，但在感恩會上都沒提到台灣，日本熊本發生風災等，我們行政首長包含台南市長賴清德，高雄市長陳菊及駐日代表謝長廷把錢送過去總共10幾億元，但台南震災，日本卻只捐台灣5千萬，這是虐待自己，作賤自己。