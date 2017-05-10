WHA邀請函 陸委會批國台辦混淆視聽
2017-05-10 20:34
〔記者林良昇／台北報導〕台灣尚未收到世衛大會（WHA）邀請函，中國國台辦發言人安峰山今重申，台灣不能參加的責任在民進黨當局，並稱台灣民眾的健康問題和參加世衛大會是兩回事，陸委會則斥國台辦混淆視聽，只是在重彈舊調、推卸責任和轉移焦點。
世衛大會將於5月22日在瑞士日內瓦舉行，在中國打壓下，台灣尚未收到邀請函，國台辦今舉行例行記者會，安峰山重申，世衛大會是聯合國專門機構，按照聯合國大會第2758號決議和世衛大會第25.1號決議確認的一中原則，處理世衛大會涉台問題是「理所應當的」。
安峰山聲稱，民進黨當局拒不承認體現一中原則的「九二共識」，使得台灣參會的前提和基礎不復存在，今年不能參會的責任完全在民進黨當局。民進黨當局需捫心自問，不是一味地去推卸責任、轉移焦點，誤導和欺騙台灣民眾。
安峰山還說：「台灣民眾的健康問題和台灣參加世衛大會是兩回事」，只不過是民進黨當局推卸責任的藉口。
陸委會今晚駁斥，所謂「台灣民眾的健康問題和參加世衛大會是兩回事」，完全驗證陸方毫不關切台灣民眾健康安全，還侈言對台灣參與全球衛生事務做了妥善安排，這是混淆視聽、不符事實的言論，只是在重彈舊調、推卸責任和轉移焦點，完全背離台灣民意，也背離其對兩岸相向而行的期待。
陸委會說，已警惕陸方勿再低估台灣民意；政府從未接受陸方主張的一中原則，既非兩岸協議落實、交流互動的前提，更不能成為阻撓台灣參與國際的藉口。陸委會將持續關注、審慎評估，並將視情況採取必要作為，以積極維護國家尊嚴與國際參與的權利，確實保障台灣民眾權益福祉。
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