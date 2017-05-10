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前瞻門已關？朱立倫：用人民的力量讓行政院把門打開！

林全與朱立倫出席烏來彩虹橋通車典禮，外界仍聚焦在兩人對前瞻計畫的歧見。（記者翁聿煌攝）

2017-05-10  11:51

〔記者翁聿煌／新北報導〕行政院長林全、新北市長朱立倫今天上午出席烏來彩虹橋通車典禮，媒體各別訪問兩人的焦點仍集中在「前瞻計畫」上，朱立倫批評行政院「前瞻計畫」標準不一，有些沒有納入環評或財務計畫也在計畫當中，「對新北市用最嚴格的標準」，林全回應，前瞻是規劃未來投資，沒放進來的不代表全部都沒有，「我們還有年度預算」，朱立倫說，行政院說前瞻的門已關，他要用「人民的力量讓行政院把門打開！」

林全今天先到場，面對媒體提問，他說前瞻基礎建設本來就是在規劃未來投資，所以只要是重要的，未來工程和環評困難度不高，都應納入考慮，政策規劃的目的就是希望把重要的部分拉進來，所以檢視現在前瞻基礎建設裡的項目，不僅考量可行性，合理性和必要性、優先性，「不需要用一個統一標準來說明哪個應該放進來、那個不該放進來」。

林全說，現在很多批評認為那些已經有可行性和環評通過的為何沒放進來?第一，沒有放進來不代表全部都沒有，就算可行性已通過，只代表工程上可行，但還是有很多問題，比如新北市提到的民生汐止線，台北市政府就有很多意見，因為要拆房子。

朱立倫受訪時指出，新北市的「前瞻計畫」軌道建設項目共有8項，均通過可行性評估和財務規劃，就算其中有兩條還有些小問題，「那其他6條為何沒納入？」，他希望行政院的計畫「不要有政黨之私」，行政院說「前瞻計畫」的門已關，他要用「人民的力量讓行政院把門打開！」。

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  • 林全和朱立倫共同出席通車典禮，各別受訪時針鋒相對。（記者翁聿煌攝）

    林全和朱立倫共同出席通車典禮，各別受訪時針鋒相對。（記者翁聿煌攝）

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