前瞻門已關？朱立倫：用人民的力量讓行政院把門打開！
2017-05-10 11:51
林全與朱立倫出席烏來彩虹橋通車典禮，外界仍聚焦在兩人對前瞻計畫的歧見。（記者翁聿煌攝）
〔記者翁聿煌／新北報導〕行政院長林全、新北市長朱立倫今天上午出席烏來彩虹橋通車典禮，媒體各別訪問兩人的焦點仍集中在「前瞻計畫」上，朱立倫批評行政院「前瞻計畫」標準不一，有些沒有納入環評或財務計畫也在計畫當中，「對新北市用最嚴格的標準」，林全回應，前瞻是規劃未來投資，沒放進來的不代表全部都沒有，「我們還有年度預算」，朱立倫說，行政院說前瞻的門已關，他要用「人民的力量讓行政院把門打開！」
林全今天先到場，面對媒體提問，他說前瞻基礎建設本來就是在規劃未來投資，所以只要是重要的，未來工程和環評困難度不高，都應納入考慮，政策規劃的目的就是希望把重要的部分拉進來，所以檢視現在前瞻基礎建設裡的項目，不僅考量可行性，合理性和必要性、優先性，「不需要用一個統一標準來說明哪個應該放進來、那個不該放進來」。
林全說，現在很多批評認為那些已經有可行性和環評通過的為何沒放進來?第一，沒有放進來不代表全部都沒有，就算可行性已通過，只代表工程上可行，但還是有很多問題，比如新北市提到的民生汐止線，台北市政府就有很多意見，因為要拆房子。
朱立倫受訪時指出，新北市的「前瞻計畫」軌道建設項目共有8項，均通過可行性評估和財務規劃，就算其中有兩條還有些小問題，「那其他6條為何沒納入？」，他希望行政院的計畫「不要有政黨之私」，行政院說「前瞻計畫」的門已關，他要用「人民的力量讓行政院把門打開！」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 鄭弘儀旅日「有生命危險」 淚崩急寫遺囑
- 川普突發聲明開除FBI局長柯米 另尋新人選
- 盤後交易週一上路 期貨每日交易19小時
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 DPP lawmakers condemn China after WHA snub
- 友人女友身材火辣 碩士男酒後襲胸又摸臀
- 白宮祝賀文在寅勝選 盼加強同盟關係
- 涉竄改期限販賣 維格餅家董娘交保
- 南門市場「百粽宴」 行動支付現場打8折
- 3年來首例! 太晚產檢 女回台產下愛滋寶寶
- 經典賽後肝病住院 郭泰源又驚傳罹下咽喉癌
- MLB》年薪9000萬的先發 快速球竟下探128公里（影音）
- 不忍媽暗夜哭泣 單親原民生拚進東華
- 管樂嘉年華辣妹跳舞挨批 桃市長：不該醜化
- MedPartner》擦的葡萄糖胺真的有效？從潘懷宗代言的 AllPASS 過關護理舒緩霜完整搞懂
- 我是貓／認得幾個字
- Facebook電腦版故障 無法登入臉友哀嚎
- 改標問題商品 維格餅家：以兩倍價錢退換貨
- 文在寅總統任期啟動 聽取北韓動向報告
- 維格餅家鳳梨酥騙很大 即期品改標當新品賣
- 「有人用我名義恐嚇法官」 半百男星驚傳廁所被捕
- 權力不對等 人本:陳星無權片面詮釋
- 今高溫飆35度！ 吳德榮：週六變天
- 自由廣場》官方App資安檢測，豈能就這144個？
- 質疑前故宮院長涉貪挨告 高院判林佳龍勝訴
- 打工又顧病父 謝庚錞獲孝悌楷模
- 陳國星婚外情聲明惹眾怒 朱學恆突破盲腸No.1
- 致敬經典 崑崙雙鷹金幣腕錶
- 〈愛情軍師團〉5月徵文啟事
- 自由廣場》〈林保華專欄〉朝鮮握有中國什麼把柄？
- 林哲瑄開轟止連敗 送葉總百勝
- 菲籍夫妻愛高雄 先後歸化國籍
- 校車狼司機 邊開車邊襲胸女學生
- 香港前主播大秀火辣比基尼 嬌喊熱狂噴汗
- 營收優於財測高標 文曄首季EPS1.06元
- 〈Let’s talk〉過度依賴前女友 態度變冷難接受
- 故宮擬增設副院長 常駐南院
- 角頭一句話 謝孟臻回神拚大學
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Two US lawmakers urge WHA support for Taiwan
- 視障人掉手杖 暖警化身「我是你的眼」
- 台股萬點快閃 小英上任 股民每人賺56萬
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：前瞻門已關？朱立倫：用人民的力量讓行政院把門打開！
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分