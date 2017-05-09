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WHA報名截止 蔡英文第11度推文 PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌
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WHA報名截止 蔡英文第11度推文

我國未收到今年的世界衛生大會（WHA）邀請函，蔡英文今天在推特上第11度發文，她以日文感謝日本政府的支持，並轉貼日本《產經新聞》的報導，日本官房長官菅義偉今天在例行記者會中重申，日本政府一貫對支持台灣參與WHA的立場沒有任何改變。（圖擷取自蔡英文推特）

2017-05-09  13:56

〔記者鍾麗華／台北報導〕我國未收到今年的世界衛生大會（WHA）邀請函，蔡英文今天在推特上第11度發文，她以日文感謝日本政府的支持，並轉貼日本《產經新聞》的報導，日本官房長官菅義偉今天在例行記者會中重申，日本政府一貫對支持台灣參與WHA的立場沒有任何改變。

蔡英文是第3度以日文推文，她對於日本政府可靠的支持表示感謝。蔡英文說，台灣會積極貢獻於國際社會保健與醫療議題，此一態度不會放棄並會繼續努力。

根據報導，菅義偉在今天例行記者會回答關於台灣參與WHA的提問，他表示，日本政府了解中國方面一貫堅持一個中國原則，圍繞台灣問題，日本政府立場一向主張當事者間應透過直接對話，和平解決問題。

菅義偉表示，面對國際化社會，全球性的課題越來越多，強化全球公共衛生危機的應對策略很重要，不希望有任何空白，日本政府支持台灣以任何形式參與WHA。

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