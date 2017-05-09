宣傳節電 張景森：光頭、短袖、短褲、夾腳拖…

2017-05-09 10:45

〔即時新聞／綜合報導〕上個月氣溫爆表，電力需求預期將衝新高，政務委員張景森直指，今年夏天會不會限電，完全要看節電有沒有成效。

張景森在臉書指出，「四月氣溫爆表，加上經濟復甦，電力需求今年將衝新高，但是核電早退，火電遲到，綠電又緩不濟急，電力供應將十分吃緊」。

他指出，今年夏天會不會限電，完全要看節電有沒有成效。當非核成為事實，節電就是義務。而「中午12:00-14:00是關鍵兩小時」；「記得：隨手關燈、關冷氣！記得：光頭、短袖、短褲、夾腳拖很cool喔！」