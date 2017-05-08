協商完又翻盤！ 柯建銘：KMT黨團三長應換掉
2017-05-08 21:51
〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院國民黨團今日以朗讀方式杯葛「前瞻基礎建設特別條例草案」審查，國民黨立委一一輪流讀報，直至下午五點半會議結束，使議事再度空轉一天。民進黨團總召柯建銘會後受訪痛批，國民黨在那當小丑，民眾不會接受這種杯葛。
柯建銘表示，今早他與國民黨團總召廖國棟、藍委林為洲、賴士葆等人協商，看能不能讓前瞻草案進入程序，大家也同意排定前瞻條例相關專案報告及審查，結果廖國棟等人回去後，鷹派立委有意見，反悔不同意繼續杯葛。
柯建銘質疑，黨鞭說話不算話，全世界也沒有這種事，整個國民黨團也不知道由誰在領導，不然就叫鷹派立委來協商也可以，黨團三長都應換掉。
柯建銘指出，邱議瑩為顧全大局主動先不當輪值召委，已做出很大的忍讓，國民黨杯葛自搞七傷拳，只是在「自己傷害自己」。
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