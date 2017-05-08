童仲彥指「劉毅也有問題」 邀約去家暴中心上課
2017-05-08 17:14
童仲彥質疑劉毅仍在補習班教學。（記者郭安家攝）
〔即時新聞／綜合報導〕北市議員童仲彥今天前往劉毅補習班稽查遭嗆「家暴議員」，他在下午召開記者會表示，「劉毅也有他的問題，希望可以加入我的行列，一起去家暴中心上課」。
童仲彥今早和北市教育局、建管處等多局處前往劉毅補習班稽查，卻遭多名穿黑西裝、白襯衫的工作人員嗆聲是「家暴議員」，30分鐘後稽查人員才得以上樓。據《中央社》報導，童仲彥下午召開記者會，除了公布稽查結果外，也向劉毅喊話，「劉毅也有他的問題，希望他可以加入我的行列，一起去上親密關係互動營、家庭暴力防治中心上課」。
對於遭嗆「家暴議員」，童仲彥大方承認他有自己的問題，而有問題就要去醫治、面對，但他強調他的問政仍和以前一樣，而且只會更強。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 獨家》雄三誤射近1年仍尋無飛彈 研判爆炸解體
- 審查公教年改 退休金均採計最後15年
- 農會選舉暴力 林明溱指示加強掃蕩幫派
- 召委換人仍杯葛 藍綠立委爆拉扯衝突
- 高捷被扭曲為「錯誤建設」 管碧玲批：台北觀點
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 69歲色醫出國嫖雛妓 行李箱裝這些讓人想吐
- MiLB》轉全職後援首戰 胡智為9球飆2K
- 盤點肌肉男星健身房受騷擾 被摸還想拉「莖」
- 包2萬謝恩被拒 12年捐千萬
- 潛藏債務17.85兆 主計長︰不改革有危機
- 唯一沒有鋼鐵人！《異攻2》北美擠前5全球賣破128億
- 台大解聘程序仍在跑 張正琪控：校方不讓我領錢
- 醫宣告養不活 8旬嬤獨養障孫38年
- 劉櫂豪以歌會友 辦歌唱賽歡迎挑戰
- 馬克宏大勝勒班 成最年輕法國總統
- 館長嗆台灣詠春之父 歡迎傳統武術6月來實戰！
- 遠航8架MD80僅14具發動機 照飛
- 八田與一祭典 反日團體與警爆衝突
- （圖輯影音）《角頭2》辣妹陣容 狄鶯透視裝力壓眾女星
- 悶熱到週6！ 吳德榮：下週恐降大雨
- 5/8重要財經新聞一覽
- 《東京觀察》台、日憲法 外來政權強加上身
- 三上悠亞G奶豪爽出借 免費的樂翻粉絲
- 老公手機不給看！ 強國妻崩潰跳河相逼
- （影音）林依晨看性侵案 痛揭「家人沈默最可怕」
- 雲林六房媽過爐 10萬信眾隨行
- 馬克宏勝選 美德英領袖皆期待未來攜手合作
- 墾丁轉運站蓋不蓋？民眾要大街阻路攤販先解決
- 〈辦公室療癒站〉一枚一戰績 品味集郵趣
- 大選改變薩德部署？韓國防部：新政策未出爐立場不變
- 兩男毆打南投議員 「長輩」現身力挺
- 大突破！跨性別者 前進古巴教堂
- 11日南部萬安演習 高鐵台南、高雄站外交管
- 〈現代愛情事典〉以分手為前提的愛
- 墾丁國家公園傳鱷魚出沒 港口溪水上活動暫停
- 扯！ 溪釣民眾無力走下山 出動16警消攙扶
- 改革訴訟程序 司改會議作出5點共識
- 「微胖界女王」瘦了 蔣欣甩肉15公斤變瓜子臉
- 賴和音樂節 默園唱誦「自由花」
- 11國民運動中心 5月推優惠
- 觀光局訂獎助 拚郵輪觀光
- 醫病》罹類風濕關節炎行動受限 早治療可改善
- MLB》潘姆致勝2分砲 紅雀14局延長賽退勇士（影音）
- MLB》技壓巨人王牌奎托 費德曼奪完投完封勝
- 假喉糖廣告販毒 外帶還有優惠
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：童仲彥指「劉毅也有問題」 邀約去家暴中心上課
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分