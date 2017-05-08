童仲彥指「劉毅也有問題」 邀約去家暴中心上課

童仲彥質疑劉毅仍在補習班教學。（記者郭安家攝）

2017-05-08 17:14

〔即時新聞／綜合報導〕北市議員童仲彥今天前往劉毅補習班稽查遭嗆「家暴議員」，他在下午召開記者會表示，「劉毅也有他的問題，希望可以加入我的行列，一起去家暴中心上課」。

童仲彥今早和北市教育局、建管處等多局處前往劉毅補習班稽查，卻遭多名穿黑西裝、白襯衫的工作人員嗆聲是「家暴議員」，30分鐘後稽查人員才得以上樓。據《中央社》報導，童仲彥下午召開記者會，除了公布稽查結果外，也向劉毅喊話，「劉毅也有他的問題，希望他可以加入我的行列，一起去上親密關係互動營、家庭暴力防治中心上課」。

對於遭嗆「家暴議員」，童仲彥大方承認他有自己的問題，而有問題就要去醫治、面對，但他強調他的問政仍和以前一樣，而且只會更強。