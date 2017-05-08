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前瞻計畫 蔡英文：不會債留子孫 留下建設與希望

蔡英文總統（左）由桃園市長鄭文燦（右）陪同前往新屋區永安漁港視察。（記者周敏鴻攝）

2017-05-08  13:01

〔記者周敏鴻／桃園報導〕蔡英文總統上午由桃園市長鄭文燦陪同，前往桃園市新屋區永安漁港視察「永安海螺文化體驗園區」等發展規劃，鄭文燦日前遭民眾拉扯致肋骨受傷，蔡英文也很關心，還打趣地對沒戴護胸的鄭文燦說：「沒戴護胸，那該減胖了！」

桃園市政府規劃將永安漁港打造為最具特色的客家漁港，除了永安海螺文化體驗園區納入行政院「前瞻基礎建設計畫」、爭取3億元經費外，還規畫要在周邊進行「北海岸整體改善計畫」、「61線西濱快速道路延伸」等規劃案，讓民眾暢遊永安漁港更方便。

蔡英文說，前瞻基礎建設計畫中的建設，很多早就該做，過去只是因受限經費才停擺，以永安漁港為例子，建設不分地區、進步不分藍綠，只有一個目標，就是為了讓地方人民有更好生活品質。

蔡英文補充，前瞻基礎建設計畫能讓城鄉發展更均衡，而城鄉均衡就是前瞻、投資台灣就是前瞻，未來政府將會保持穩健的財政制度，絕對沒有債留子孫的問題，留給子孫的將是建設與希望。

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  • 蔡英文總統（左三）由桃園市長鄭文燦（左二）陪同前往新屋區永安漁港視察。（記者周敏鴻攝）

    蔡英文總統（左三）由桃園市長鄭文燦（左二）陪同前往新屋區永安漁港視察。（記者周敏鴻攝）

  • 蔡英文總統（中）由桃園市長鄭文燦（左四）陪同前往新屋區永安漁港視察。（記者周敏鴻攝）

    蔡英文總統（中）由桃園市長鄭文燦（左四）陪同前往新屋區永安漁港視察。（記者周敏鴻攝）

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