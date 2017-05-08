護中國漁船？ 邱毅轟海巡署：白痴混蛋加三級
2017-05-08 13:39
〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東南澳籍31049號漁船前天（6日）於花嶼西23海里越界作業，在我國海巡隊發射5發震撼彈後導致兩名中國船員受傷。對此，海巡署強調是「常態性執法作為」，未來仍將依法嚴正執法，不過，前立委邱毅卻在臉書上開砲怒轟海巡署。
邱毅在臉書頁「邱毅『談天論地話縱橫』」PO文表示，海巡署為拍總統蔡英文的馬屁、上行下效，「卻還做出開槍傷人的大動作，簡直是白痴混蛋加三級，沒事找事，硬起挑起兩岸對抗」。
邱毅表示：「在一個中國下，台灣漁船到大陸海域捕魚，從來沒有什麼越界的問題，更不要說有海警開槍傷人的行為。連一向傲慢蠻橫的日本海上保安廳，也只有廣播驅趕，至多就是抓人扣船索償，也不敢開槍傷人。只有夜郎自大的菲律賓才會引發廣大興漁船事件，使台菲幾乎兵戎相見。」
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 69歲色醫出國嫖雛妓 行李箱裝這些讓人想吐
- MiLB》轉全職後援首戰 胡智為9球飆2K
- 染指女兒緩刑竟再犯 獸父涉恐嚇等罪被起訴
- 《感性時間》最終集 陳凱倫追思李季準
- 聯強4月營收236億元 年減11％
- 自由廣場》（澄社評論）CAS驗證納入戴奧辛檢測？
- 新北警開20槍射輪胎 逮通緝犯
- 動物園封園倒數3週 遊客增逾2成
- 法國總統大選 雷朋致電馬克宏認輸
- 馬克宏大勝勒班 成最年輕法國總統
- 39歲馬克宏得票率66％ 法國史上最年輕總統
- 17歲台女小提琴家 獲保加利亞音樂大賽首獎
- 法總統選舉 看好馬克宏勝出
- 為劉德華守身29年 「楊麗娟第2」身分曝光
- 自由廣場》國民黨眼裡有沒有台灣漁民？
- 鏗鏘集》 敲鑼打鼓日薪三萬！
- 羅浥薇薇／【閱讀小說】3之2 － 龐城之春
- 〈徵文啟事〉購物被洗腦
- 南韓明總統大選 開票結果10日凌晨大勢底定
- 攤商租約爭議 恆春漁會搬器具挨告
- 台股收盤上漲37.31點 報9937.25點
- 騎士主帥捧詹皇 ：「他是當代喬丹」
- 男子個人射箭》首度參賽金讚! 小鮮肉力退奧運國手
- 賽車》車神舒馬克能走路？ 德雜誌造謠判賠162萬
- 日本40歲足球國寶吃香 時尚圈男女通殺
- 弘文中學call out媽媽 祝母親節快樂
- 高雄圓山飯店連年虧損 立委促2個月內提改善計畫
- NBA》被德羅森假動作騙到 史密斯遭教練罰3千
- 女星婚事卡關 「再拖下去怕生不出來」
- 男子北市士林遭刺傷 嫌犯當場遭逮捕
- 自由廣場》烏龍照片看國軍戰力「表演」
- 女子個人射箭、混雙》奧運老將 雷母雙金入袋
- 法大選估票 馬克宏當選歷來最年輕總統
- 德北地方選舉 出口民調：執政黨領先
- 11日南部萬安演習 高鐵台南、高雄站外交管
- 張雍置身難民潮 拍攝逃難場景
- 盼找回竹縣居住正義 周江杰發起公民連署請願
- 網球》復出第二站 莎娃馬德里開胡（影音）
- 道路養護 南市赴高雄取經
- 龍眼、荔枝噴藥防蟲 蜜蜂卻死了大半
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：護中國漁船？ 邱毅轟海巡署：白痴混蛋加三級
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分