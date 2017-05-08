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護中國漁船？ 邱毅轟海巡署：白痴混蛋加三級

2017-05-08  13:39

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東南澳籍31049號漁船前天（6日）於花嶼西23海里越界作業，在我國海巡隊發射5發震撼彈後導致兩名中國船員受傷。對此，海巡署強調是「常態性執法作為」，未來仍將依法嚴正執法，不過，前立委邱毅卻在臉書上開砲怒轟海巡署。

邱毅在臉書頁「邱毅『談天論地話縱橫』」PO文表示，海巡署為拍總統蔡英文的馬屁、上行下效，「卻還做出開槍傷人的大動作，簡直是白痴混蛋加三級，沒事找事，硬起挑起兩岸對抗」。

邱毅表示：「在一個中國下，台灣漁船到大陸海域捕魚，從來沒有什麼越界的問題，更不要說有海警開槍傷人的行為。連一向傲慢蠻橫的日本海上保安廳，也只有廣播驅趕，至多就是抓人扣船索償，也不敢開槍傷人。只有夜郎自大的菲律賓才會引發廣大興漁船事件，使台菲幾乎兵戎相見。」

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  • 近日有中國漁船越界作業遭我國海巡署發射5發震撼彈，邱毅為此在臉書上開砲。（資料照，記者張嘉明攝）

    近日有中國漁船越界作業遭我國海巡署發射5發震撼彈，邱毅為此在臉書上開砲。（資料照，記者張嘉明攝）

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