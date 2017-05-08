劉毅挺陳星 童仲彥率隊稽查被酸「家暴議員」
北市議員童仲彥今率隊前往劉毅英文稽查，對方派出黑衣人在外阻擋。（記者張議晨攝）
〔記者張議晨／台北報導〕補教師陳星被指涉誘姦才女作家林奕含，好友劉毅卻出面替陳星喊冤，甚至大讚他為「正人君子」。台北市議員童仲彥今上午夥同北市建管處、教育局等單位前往劉毅英文稽查，童質疑，「如果相信旗下老師都是正人君子，何不身體力行，站出來支持補習班實名制」。不過，童大動作率隊稽查，卻遭對方拿出「家暴議員」看板狠酸，雙方互起爭執，僵持40分鐘市府人員才准上樓，但童仍被拒於電梯門外。
童仲彥今召集建管、消防、教育等單位前往劉毅補習班稽查；該補習班先是動員「黑衣人」阻擋市府人員，還高舉「誓死捍衛學生權益」看板。
童仲彥指出，教育部《短期補習班設立及管理準則》規定，主管機關對補習班招生、班級、學生、教職員工、設備及收退費等行政管理事項，得派員檢查，補習班不得規避、妨礙或拒絕，補習班拒絕稽查，就是所謂的正人君子？
不過，補習班人員反搬出「國中會考只剩12天，等到會考結束後自然配合稽查」，並派員拿著童仲彥過去誹聞入鏡，狠酸童的過去情史，差點與童服務處助理、主任爆發衝突，雙方互相叫陣，跳針要對方出示公文、身分證件，就是不願配合市府稽查。
直到建管處人員搬出法規，強調並無規定稽查必須事先發布公文，若業者拒絕恐有違法之嫌，「這樣我會被政風處請去喝咖啡，質疑我是不是有通風報信」，該班態度才軟化，同意市府人員上樓，但帶隊稽查的童仲彥仍被拒於門外。童強調，「因為我進去一定會查得更仔細，他們才不願讓我進去，但未來仍會持續監督」。
劉毅英文對外發出聲明指出，對於陳星近期所涉入糾紛，是基於所認識的陳星為人後，所做的評論，至於事實真相部分，則尊重司法機關調查結果，希望社會理性討論。
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標題：劉毅挺陳星 童仲彥率隊稽查被酸「家暴議員」
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