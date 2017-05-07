江聰淵爭取宜蘭縣長提名 林俊憲也贊聲
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕民進黨籍宜蘭市長江聰淵去年正式宣布參選下屆宜蘭縣長，今天在羅東鎮舉行溪南後援會辦公室成立大會，爭取黨內初選成功，民進黨團總召張秋明，議長陳文昌、立委林俊憲和前宜蘭縣長劉守成等人都到場為他加油。
張秋明細數江聰淵擔任宜蘭市長的政績，他說，他在市長任內為宜蘭市做了很多事情，例如國際音樂節、生態公園、將舊志清堂收回做市民活動中心等等，做事有魄力又頭腦清楚，拜託好朋友們一起來相挺。
宜蘭縣議會議長陳文昌也站上台相挺江聰淵，他說，江聰淵擔任過議員，也做過宜蘭市長，從宜蘭市的政績來看，江聰淵有願景、有理想，值得大家信賴，大家一定要堅定意志堅持宜蘭價值，確保政權延續。
「宜蘭如果好選，我就不用來了。」立委林俊憲今天也特地到羅東為江聰淵加油，他說，民進黨這次要小心不能提名錯人，2018縣市長選舉如果贏，2020蔡英文才有信心連任，宜蘭更是民進黨一定要贏的地方，否則會影響民進黨士氣，目前民進黨人選中，江聰淵是最理性最有魄力的人物，要把好的人才推銷給選民，讓江聰淵順利代表民進黨出來選宜蘭縣長。
前宜蘭縣長劉守成說，黨內初選一定會有競爭，提醒大家順其自然就好，不要互相攻擊，選後互挺，江聰淵不但有被蔡英文總統記得，也認識許多立委，將來在中央會有很大的能量，希望大家幫忙讓聰淵初選過關，他做縣長不會讓大家失望。
江聰淵表示，他第一份工作就是在羅東擔任陳金德的助理，他的太太也是羅東人，所以今天就像回娘家一樣，這兩年擔任宜蘭市長，收回救國團大樓做公益公用，設有終身學習樂活中心，無論是青年婦幼政策也都努力推動，希望能以宜蘭市的經驗累積，進軍縣府，擴大服務。
江聰淵說，成立後援會，主要是要傾聽民意，無論是勞工政策或農業政策，都希望能多聽人民的聲音，人民的意見都是未來施政的重要參考，從現在開始廣聽民眾寶貴的意見，有信心完成人民的盼望，讓宜蘭未來越來越好。
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