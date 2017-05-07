| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

江聰淵爭取宜蘭縣長提名 林俊憲也贊聲

2017-05-07  13:06

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕民進黨籍宜蘭市長江聰淵去年正式宣布參選下屆宜蘭縣長，今天在羅東鎮舉行溪南後援會辦公室成立大會，爭取黨內初選成功，民進黨團總召張秋明，議長陳文昌、立委林俊憲和前宜蘭縣長劉守成等人都到場為他加油。

張秋明細數江聰淵擔任宜蘭市長的政績，他說，他在市長任內為宜蘭市做了很多事情，例如國際音樂節、生態公園、將舊志清堂收回做市民活動中心等等，做事有魄力又頭腦清楚，拜託好朋友們一起來相挺。

宜蘭縣議會議長陳文昌也站上台相挺江聰淵，他說，江聰淵擔任過議員，也做過宜蘭市長，從宜蘭市的政績來看，江聰淵有願景、有理想，值得大家信賴，大家一定要堅定意志堅持宜蘭價值，確保政權延續。

「宜蘭如果好選，我就不用來了。」立委林俊憲今天也特地到羅東為江聰淵加油，他說，民進黨這次要小心不能提名錯人，2018縣市長選舉如果贏，2020蔡英文才有信心連任，宜蘭更是民進黨一定要贏的地方，否則會影響民進黨士氣，目前民進黨人選中，江聰淵是最理性最有魄力的人物，要把好的人才推銷給選民，讓江聰淵順利代表民進黨出來選宜蘭縣長。

前宜蘭縣長劉守成說，黨內初選一定會有競爭，提醒大家順其自然就好，不要互相攻擊，選後互挺，江聰淵不但有被蔡英文總統記得，也認識許多立委，將來在中央會有很大的能量，希望大家幫忙讓聰淵初選過關，他做縣長不會讓大家失望。

江聰淵表示，他第一份工作就是在羅東擔任陳金德的助理，他的太太也是羅東人，所以今天就像回娘家一樣，這兩年擔任宜蘭市長，收回救國團大樓做公益公用，設有終身學習樂活中心，無論是青年婦幼政策也都努力推動，希望能以宜蘭市的經驗累積，進軍縣府，擴大服務。

江聰淵說，成立後援會，主要是要傾聽民意，無論是勞工政策或農業政策，都希望能多聽人民的聲音，人民的意見都是未來施政的重要參考，從現在開始廣聽民眾寶貴的意見，有信心完成人民的盼望，讓宜蘭未來越來越好。

廣告
  • 欲角逐宜蘭縣長的民進黨宜蘭市長江聰淵今天在羅東鎮舉行溪南後援會辦公室成立大會。（記者簡惠茹攝）

    欲角逐宜蘭縣長的民進黨宜蘭市長江聰淵今天在羅東鎮舉行溪南後援會辦公室成立大會。（記者簡惠茹攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 宜蘭縣長 江聰淵
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
台式冷菜✧中藥醉蝦
喝甜湯✧芋頭西米露
毛豆＝黃豆＝黑豆？
好吃鳳梨怎麼挑？
轉寄

標題：江聰淵爭取宜蘭縣長提名 林俊憲也贊聲


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月7日‧星期日‧丁酉年四月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.