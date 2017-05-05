台灣爭取出席WHA 陸委會籲中謹慎、避免傷害兩岸關係
2017-05-05 12:42
〔記者彭琬馨／台北報導〕陸委會副主委林正義今天上午表示，台灣的國際參與有助開展兩岸關係，且參與世界衛生大會攸關國人健康權益，盼中國謹慎處理，避免傷害兩岸關係；同時林正義也提到，兩岸開放探親交流今年屆滿30年，未來應該運用創新思維，取代惡言相向、粗暴對待的拳頭，以恆久忍耐的態度，開展未來良性互動的兩岸關係。
政大國際關係研究中心今舉辦「兩岸交流30年研討會」，包含陸委會副主委林正義、亞太和平研究基金會董事長許信良、亞太和平研究基金會執行長林文程與台北論壇基金會董事長蘇起等兩岸間重要人物，都受邀出席。
林正義在開幕致詞中提到，民進黨政府上台後致力維持兩岸關係的和平穩定，總統蔡英文也多次提到依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例處理兩岸關係，在雄三飛彈誤射、中客火燒車等緊急事件的聯絡上，秉持不挑釁態度，事先與中國聯繫說明，但過去一年中國對我國釋出的善意並沒有回應，甚至一再堅持兩岸同屬一中的九二共識是兩岸互動的基礎，同時緊縮台灣國際參與空間。
林正義說，相互了解尊重、不預設前提的溝通對話，才是解決問題、建立互信的關鍵，同時建立溝通互信也能避免誤解判斷，呼籲中國兩岸正常交流不該受政治前提的干擾；林正義同時也提到李明哲事件，他說，中國不要讓李明哲案成為兩岸關係發展的阻礙，台灣不怕兩岸間有棘手困難的議題，只怕先入為主、預設障礙的想法，讓兩岸關係喪失妥善解決的空間跟機會。
林正義同時也呼籲中國，台灣政府高度重視是否能順利參與WHA，且持續積極爭取參與的機會，由於台灣參與國際有助開展兩岸關係，林正義盼中國謹慎處理此事，避免傷害兩岸關係。
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