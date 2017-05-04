不滿非自住房屋稅率調降 竹縣2名議員7/1請辭
2017-05-04 18:23
新竹縣議員高偉凱（左）、周江杰（右）不滿縣議會今天下午通過房屋稅徵收率自治條例修正案，宣布7月1日辭去議員職務。（記者蔡孟尚攝）
〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣議會今天下午通過房屋稅徵收率自治條例修正案，刪除非自住房屋2戶以下及3戶以上的差別稅率，去年提案修法的勞動黨高偉凱、綠黨周江杰議員對此表示要與法案同進退，公開宣佈將於7月1日辭去議員職務。
高偉凱說，他們去年提案修法通過，讓「非自住之其他供住家用房屋在2戶以下者，每戶稅率均為房屋現值2％，持有3戶以上者，每戶均為2.5％」，但今天通過的修正案，改為「其他供住家使用者，為其房屋現值的1.6％」，等於是2戶以上的非自用住宅房屋稅率調降。
周江杰說，他們去年就是為了公平正義、避免囤房現象出現才修法，沒想到今年的反彈這麼劇烈，既然縣議會通過修正案，並將於7月1日實施，他們2人基於責任政治就與自己的法案同進退，當天之後就不再擔任議員。
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