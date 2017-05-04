因應2018 國民黨青年團推「藍領計畫」

2017-05-04 11:57

〔記者施曉光／台北報導〕因應2018年的九合一地方選舉，國民黨青年團今日公告青年輔選人才培育計畫－「藍領計畫」，國民黨中常委、青年團總團長呂謦煒表示，黨主席洪秀柱上任迄今，一直對於青年培育相當重視，希望藉此讓更多年輕人投入公共事務參與，為藍營明年的九合一選舉帶入更多的青年思維。

呂謦煒表示，青年團不畏懼「政治進入校園」的標籤，接下來除了會透過網路宣傳，也將拜託各地的青年團夥伴在校園內進行宣傳，希望能夠招收到更多的年輕人加入「藍領計劃」，該計畫將結合受訓課程及實務演練，為國民黨明年的九合一大選帶入更多的青年思維，抹去國民黨距離年輕人很遙遠的刻板印象，達到選、訓、用合一的目的。

國民黨表示，「藍領」一詞是引用國民黨政治識別顏色而命名，並希望能為九合一大選培育更多優秀的青年輔選幹部，「藍領計劃」將招收35歲以下青年，以在學青年優先錄取，整個計劃自6月底開始為期將近半年，第一階段課程內容將以基礎的選舉實務及專業技能培養為主，第二階段則以政治實境模擬方式舉行，透過邀請各地重量級的明星導師，透過評比出優秀學員，然後推薦給2018的各地選舉辦公室。