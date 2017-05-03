年改審查 退休金採計最後15年

2017-05-03 17:20

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院司法及法制委員會今繼續逐條審查「公務人員退休撫卹法草案」。下午進入最敏感的退休給付，就未來的退休金採計基準，民進黨團經表決通過，採計在職最後15年平均俸額。

現行的軍公教人員退休金採計基準，均採在職最後1個月的俸額。年改會版本採計最後15年的平均俸額，但考試院推翻銓敘部的草案，改採最後10年的平均俸額，親民黨團也採此標準；民進黨團與段宜康版均按年改會版，提案採計最後15年；時代力量則採計最高180個月的平均俸額。

民進黨立委王榮璋表示，OECD國家若非採計終身，至少也採計25年以上；採計標準也會與勞保連動，盼能維持15年。國民黨立委紛紛發言力挺考試院版的最後10年，早上才猛批考試院精算報告草率的國民黨立委王育敏反而認為，應該依據考試院的精算結果，採計10年。

召委段宜康交付表決，國民黨立委紛紛要求保留，留到院會才處理。民進黨團經表決通過，採計在職最後15年平均俸額。國民黨立委因此紛紛圍上主席台，表達強烈抗議立場。