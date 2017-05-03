| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
輕生作家A女姓名禁止揭露？ 衛福部：此案不須隱去 北市光復路下陷封閉 林欽榮：5/5第一階段道路開通 PR 壞心情來襲 網紅靠這招解決 維護病患權益 醫師挨告判無罪
 首頁 > 政治

年改審查 退休金採計最後15年

2017-05-03  17:20

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院司法及法制委員會今繼續逐條審查「公務人員退休撫卹法草案」。下午進入最敏感的退休給付，就未來的退休金採計基準，民進黨團經表決通過，採計在職最後15年平均俸額。

現行的軍公教人員退休金採計基準，均採在職最後1個月的俸額。年改會版本採計最後15年的平均俸額，但考試院推翻銓敘部的草案，改採最後10年的平均俸額，親民黨團也採此標準；民進黨團與段宜康版均按年改會版，提案採計最後15年；時代力量則採計最高180個月的平均俸額。

民進黨立委王榮璋表示，OECD國家若非採計終身，至少也採計25年以上；採計標準也會與勞保連動，盼能維持15年。國民黨立委紛紛發言力挺考試院版的最後10年，早上才猛批考試院精算報告草率的國民黨立委王育敏反而認為，應該依據考試院的精算結果，採計10年。

召委段宜康交付表決，國民黨立委紛紛要求保留，留到院會才處理。民進黨團經表決通過，採計在職最後15年平均俸額。國民黨立委因此紛紛圍上主席台，表達強烈抗議立場。

廣告
  • 立法院司法及法制委員會今繼續逐條審查「公務人員退休撫卹法草案」，下午進入最敏感的退休給付，就未來的退休金採計基準，民進黨團經表決通過，採計在職最後15年平均俸額。（記者劉信德攝）

    立法院司法及法制委員會今繼續逐條審查「公務人員退休撫卹法草案」，下午進入最敏感的退休給付，就未來的退休金採計基準，民進黨團經表決通過，採計在職最後15年平均俸額。（記者劉信德攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 公務人員退休撫卹法草案 年金改革
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧韓式雞腿
好簡單！蘋果玫瑰塔
日式拉麵源自中國？
味噌湯不能用煮的？
轉寄

標題：年改審查 退休金採計最後15年


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月3日‧星期三‧丁酉年四月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.