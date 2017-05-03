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球衣不合若再發生 體育署將縮減相關協會補助款

2017-05-03  17:22

〔即時新聞／綜合報導〕世界球后戴資穎在羽球亞錦賽摘下我國55年來首面金牌，賽後戴資穎談到球衣尺寸不合問題，引起各界關注，體育署署長林德福今強調，未來若有協會再發生類似事件，體育署將縮減該協會補助款。

根據《中央社》報導，針對球衣不合事件，教育部體育署署長林德福今表示，未來賽前都會由賽務組做最後檢查，球衣不合事件以後不會再發生。林德福也提到，國民體育法修正草案目前正審理中，未來通過後若有協會再發生類似事件，體育署將會縮減該協會補助款，希望藉此避免憾事再度發生。

體育署上週五公布奧亞運單項運動協會評鑑，羽球協會在組織與會務運作、會計制度及財務狀況、業務推廣等評鑑都獲得「良」，不過在戴資穎爆出球衣不合問題之後，也令外界給羽協的評鑑結果打上問號。

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  • 林德福今針對球衣不合事件強調，未來若有協會再發生類似事件，體育署將縮減該協會補助款。（資料照，記者張嘉明攝）

    林德福今針對球衣不合事件強調，未來若有協會再發生類似事件，體育署將縮減該協會補助款。（資料照，記者張嘉明攝）

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