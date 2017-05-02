力挺民視郭董 台灣南社與基進黨表態

台灣南社與基進黨今表態，力挺民視董事長郭倍宏。（記者王榮祥攝）

2017-05-02 14:49

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對民視經營權風波，台灣南社與基進黨今聯合聲明，表態力挺現任董事長郭倍宏，並呼籲民視大小股東疼惜台灣文化，做出正確行動。

南社與基進黨認為民視經營權爭議絕不單純，且可能涉及中國對台統戰手段、及捍衛台灣主體意識的政治事件。

基進黨進一步分析民視經營權事件所代表4點意義，包括中國統戰介入、非單純商業競爭；民視學堂就是台灣的福澤諭吉；跟民進黨政府分工合作、共建台灣主體意識；捍衛民視就是捍衛台灣意識。

南社強調，民視不是為賺錢的電視台，而是以台灣優先的電視台，希望股東們別輕易賣掉手中民視股票，並呼籲大家5月25日踴躍出席股東大會。