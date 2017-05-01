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白人闖泳池趴掃射 釀1死7傷後被擊斃 年金改革初審 藍委爆走拉扯、潑水場面失控
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吳志揚稱母親節不宜審年改 黃國昌：嘆為觀止！

吳志揚稱母親節不宜審年改，黃國昌不以為然。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-05-01  15:23

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委吳志揚今天（1日）為阻擋審查《公務人員退休撫卹法》草案，搬出母親節當藉口，稱母親節就要到了，氛圍不對不能審年改。時代力量立委黃國昌對此痛批，「中國國民黨的邏輯，真是讓人嘆為觀止！」

立院司法及法制委員會上午排定審查《公務人員退休撫卹法》草案，吳志揚發言時表示，「現在的氛圍不對，我們不希望在這種不健康的氛圍底下審年改，馬上就要母親節了，我們是要我們小孩對父母充滿著感恩，還是充滿敵意？」。

黃國昌下午在臉書質疑，為了勞工、為了媽媽，所以今天不要審年金改革法案？他痛批「中國國民黨的邏輯，真是讓人嘆為觀止！」他也反問「已經讓馬政府擺爛了八年，到底還要拖延多久才高興？拜託，能幫我們的下一代想想嗎？」

許多網友也酸，「還好不是說為了屈原，不然就讓他們拖到月底」，也有人說「他們的確是為了『他們』的下一代著想啊」。

另外立委林俊憲也形容，吳志揚說法是「反年改幹話連篇」，反年改的發言，沒有極限，沒想到今天又多一句「母親節要到了不適合審年改」的經典。

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  • 黃國昌呼籲國民黨為下一代著想。（圖擷自黃國昌臉書）

    黃國昌呼籲國民黨為下一代著想。（圖擷自黃國昌臉書）

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