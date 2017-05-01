北市府副發言人 議員陳建銘的正妹女兒出線
2017-05-01 13:07
〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲的前副發言人黃大維辭職已14個月，職務空缺至今，北市府發言人劉奕霆今中午指出，市府媒體事務組成員陳思宇出任副發言人。陳思宇今年30歲，外型亮眼，也是台聯黨台北市議員陳建銘的掌上明珠，過去擔任過父親的法案助理、台北市觀光傳播局專員，去年底轉至媒體事務組工作，熬了5個月升為副發言人。
據了解，北市府有一項不成文規定，即擔任發言人角色，不得參選民代，避免引發藍綠紛爭，但近幾個月一直外傳陳思宇將參選市議員。對此，陳思宇受訪說，服務民眾是不分職務，也不一定要透過選舉，她目前最重要的事，是把自己及北市府的工作做好。
陳思宇今年30歲，台灣大學國發所、台北大學公共行政系輔法律系畢業，也曾擔任觀傳局專員2年，約莫去年底轉至媒事組工作，並籌畫行動市政會議，目前已舉辦士林、北投場，熬了5個月，今天升上副發言人。陳思宇說，平時興趣是看運動賽事。巧的是，北市府發言人劉奕霆平常也是棒球迷。
劉奕霆表示，市長對於媒體服務的工作相當重視，也非常願意給予年輕人表現機會，今日確定由陳思宇出任副發言人一職，以助劉奕霆對外發言工作。未來市府局處業務及重大政策發言分工，會在進行討論跟調整後對外說明，強化媒體服務。
劉奕霆表示，陳思宇自市長上任以來便於觀光傳播局服務，除了對市政行銷工作相當熟悉，也與媒體多有接觸；並跟市長及各局處首長有相當程度的默契，未來陳思宇亦可協助對外說明市府政策。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 朝鮮半島情勢緊張 愛國者飛彈大台北待命戒備
- 為何被叫「白賊義」？ 吳：沒答應王姓大老兒子當副市長
- 外交部長透露 蔡總統7月可能出訪南太平洋友邦
- 高市議會總質詢將登場 高雄電台實況轉播
- 立委：婦聯會若解散 財產應充公
網友回應
熱門新聞
- 亞錦賽奪冠後發聲！戴資穎為這事不開心
- 關島來台灣徵水泥工 月薪12萬且機票、食宿全包
- 中客不來濟州島 南韓黃金長假人潮只少0.7％
- 嘉縣換裝LED路燈 9月底前完工
- 凱蒂佩芮開歐巴馬膚色玩笑 挨轟「沒水準」
- 流彈四射穿鐵門 打進小吃店
- 做苦工養5孩 單親媽獲表揚
- 高抗災平台訊號 500人連署爭恢復
- 曾是現代周處除蜂害 老山辭世
- 婚禮現場 新郎200親友全都是「臨演」 新娘報警抓人…
- 放空也是技術！國際發呆比賽預計10月引進台灣
- 無照載2妹夜遊撞車 少年獨赴黃泉路
- 民宅冒出白煙 消防員破門竟發現...
- 《高雄》鐵路地下化10車站 造型綠意各具特色
- 懸缺1年半 竹縣家畜所長彭正宇上任
- 落漆了！高雄橋頭意象彩虹橋將重漆改造
- 北市A肝病例暴增 不安全性行為占6成
- 參加ＷＨＡ 高英茂：請友邦提我參與案
- 獨家》彰銀爆內鬼盜領 客戶16年千萬存款歸零
- 環台訪54廟 150尊國姓爺齊聚花蓮
- 道路無行人號誌 頭份國小師生冒險穿越
- 辣媽主播撂狠話 「要讓那人付出代價」
- 奧蘭多肘擊 打斷《龍紋身的女孩》鼻梁
- 退休警捐棺助貧 負債200萬也樂
- 中職》陳子豪「最年輕3響砲」 賞獅7連敗
- 〈徵文啟事〉看手機不看孩子
- 台鐵斷電封鎖搶救出軌車輛 預計不會影響白天列車
- 小薰聯誼怕尷尬 狂做這件事反遭男方質疑
- 老爸把女兒切成兩半！ 魔術師讓600萬人驚呆
- 半夜開槍濫射 逢甲商圈不平靜4員工受傷
- 罕病蔡貝貝開球「緊張得要死」
- MLB》右手不適拒受檢 雷神投不滿2局傷退（影音）
- （影音）《RM》快閃台灣嘗美食 吃貨宋智孝唯獨對它投降
- 鏗鏘集》霸佔主席台與費力把事拖
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表
- 建構台美新架構 外交部提五大策略
- 台中國際機場新建北滑行連絡道 6月1日啟用
- 台74線施工壅塞 中市府協調縮短工期
- 下一個子瑜？20歲宜蘭正妹確定南韓出道
- 1年半贏7百萬！馬拉松賽爆邀非洲快腿騙獎金
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：北市府副發言人 議員陳建銘的正妹女兒出線
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分