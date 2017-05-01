北市府副發言人 議員陳建銘的正妹女兒出線

2017-05-01 13:07

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲的前副發言人黃大維辭職已14個月，職務空缺至今，北市府發言人劉奕霆今中午指出，市府媒體事務組成員陳思宇出任副發言人。陳思宇今年30歲，外型亮眼，也是台聯黨台北市議員陳建銘的掌上明珠，過去擔任過父親的法案助理、台北市觀光傳播局專員，去年底轉至媒體事務組工作，熬了5個月升為副發言人。

據了解，北市府有一項不成文規定，即擔任發言人角色，不得參選民代，避免引發藍綠紛爭，但近幾個月一直外傳陳思宇將參選市議員。對此，陳思宇受訪說，服務民眾是不分職務，也不一定要透過選舉，她目前最重要的事，是把自己及北市府的工作做好。

陳思宇今年30歲，台灣大學國發所、台北大學公共行政系輔法律系畢業，也曾擔任觀傳局專員2年，約莫去年底轉至媒事組工作，並籌畫行動市政會議，目前已舉辦士林、北投場，熬了5個月，今天升上副發言人。陳思宇說，平時興趣是看運動賽事。巧的是，北市府發言人劉奕霆平常也是棒球迷。

劉奕霆表示，市長對於媒體服務的工作相當重視，也非常願意給予年輕人表現機會，今日確定由陳思宇出任副發言人一職，以助劉奕霆對外發言工作。未來市府局處業務及重大政策發言分工，會在進行討論跟調整後對外說明，強化媒體服務。

劉奕霆表示，陳思宇自市長上任以來便於觀光傳播局服務，除了對市政行銷工作相當熟悉，也與媒體多有接觸；並跟市長及各局處首長有相當程度的默契，未來陳思宇亦可協助對外說明市府政策。