媽媽關心傷勢 柯P：該痛都痛完

談到媽媽關心傷勢，柯文哲（見圖）表示，不過還好都3個多禮拜，該痛都已經痛完了。（記者簡榮豐攝）

2017-04-30 17:26

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今下午參加美國太空總署黑客松活動，會前被媒體詢問母親節是否回新竹？柯文哲表示，坐高鐵很快，只要30分鐘，他1年到頭很少回家，還是要表現一下；至於母親節禮物，柯說，回去想想看。

立法院日前審查年金改革草案，抗議民眾阻擋官員、立委開會，繼桃園市長鄭文燦「左側兩根肋骨有骨折（裂痕）」，柯文哲妻子陳佩琪日前受訪時也爆料，指柯日前跑步摔倒可能肋骨斷裂或肝出血，幾天後又在立法院被推擠，回家痛到差點睡不著！柯媽何瑞英昨受訪心疼說，從電視報導看到兒子被打，「那些打人的都是壞人！」

談到何瑞英的關心，柯文哲表示，不過還好都3個多禮拜，該痛都已經痛完了。媒體疑惑柯文哲一開始為何不講自己受傷？柯直說，又不能休息，還是要上班、繼續工作啊！不然怎麼辦？

至於是否要聽媽媽的話去照X光？柯文哲說，不用、不用，好啦！下一題。

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