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國民黨重北輕南？ 詹啟賢：選南部人當黨主席

國民黨主席候選人詹啟賢（前排右三）與助選團隊到南市東區崇誨國宅市場拜票尋求支持。（記者王俊忠攝）

2017-04-30  10:07

〔記者王俊忠／台南報導〕角逐國民黨主席的奇美醫院前院長詹啟賢，今上午回台南家鄉掃街拜票，他在東區崇誨國宅受訪指出，他選黨主席就是從台南開始，希望這次黨主席能選出像他一樣的南部人，給南部人一個機會，未來國民黨中央就能多聽到南部的聲音，對南部選情絕對有助益。

詹啟賢表示，二十七年前，他從國外學成歸台，家就在台南，台南是他第一個家鄉，人生精華的四十一歲到近六十歲都奉獻給台南，對台南感情深、朋友多，台南人有情有義、講是非、對社會有熱情，他這次選黨主席就是從台南開始，盼藉此改變國民黨。

他坦言，過去台南人對國民黨的印象有「重北輕南」的感覺，因此覺得國民黨與台南遙遠、疏遠，台南的心聲應該進入國民黨中央，如選出南部人當黨主席，能讓黨中央多聽到南部的心聲。經過第一階段連署，選情更加明朗，他知道如何選下去，對自己選情更有信心。

詹啟賢今天在台南選舉造勢行程緊湊，上午近九點先到崇誨市場掃街向攤商與消費民眾拜票、握手，尋求支持；十點到北區永祥活動中心出席「黨員當家作主」座談會；中午十二點，到永康區享勵公司參加45週年感恩慶祝會致詞。

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  • 國民黨主席候選人詹啟賢（前右）到南市東區崇誨市場拜票、緊握每雙手尋求支持。（記者王俊忠攝）

    國民黨主席候選人詹啟賢（前右）到南市東區崇誨市場拜票、緊握每雙手尋求支持。（記者王俊忠攝）

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