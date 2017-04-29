黨務改革 詹啟賢提四大方向與五項策略
2017-04-29 16:37
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席候選人詹啟賢在今天的電視政見會上針對未來黨務改革提出四大方向與五項策略主張，並向黨員訴求國民黨需要不一樣的黨主席，才能讓黨不一樣，讓社會有新的期待，而他就是能讓國民黨不一樣的人選。
詹啟賢指出，黨務改革四大方向包括未來政策形成的過程，要由下而上，不再由上而下，而且要集體領導，不再是一人說了就算，黨務要權責相符，並且能夠和社會連結，國民黨要與社會公民團體、公益團體、人權團體建立溝通平台，讓外面的聲音進入黨。
至於五項策略主張，詹啟賢說，分別是要讓黨員作主，政策主張經黨員了解後才能執行，要讓年輕人有更多機會承擔，推動廢除黨內選舉連署制度，提名時要納入民調加權計分，並透過建立「青年議會」，讓年輕人參與地方公共事務，同時要讓立法院黨團、黨中央與智庫形成一個堅強的鐵三角，指派一位副主席負責溝通協調，以及讓黨重新取回話語權。
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