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選黨主席 韓國瑜拋三航空城政見

2017-04-29  16:04

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國民黨主席電視政見會今下午登場，北農前總經理韓國瑜稍早指出，雖論聰明、優秀、資深程度，他都非最好，但他保證，如果他當主席，會要求藍營35位立委，要求政院展開第二產業，台灣只有一個新竹科學園區太危險，應同時推展桃園、高雄、花蓮航空城，讓相關產業鍊養活幾十萬人。

韓國瑜說，桃園航空城應成為區域最大航運中心，高雄航空城則可發展愛情，讓外國人來台結婚，享受台灣美食，花蓮機場部分，則可興建一條「花東高速公路」，騎自行車不限速，達身心靈抗老之效果。

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  • 國民黨主席電視政見會今下午登場，北農前總經理韓國瑜表示如果他當主席，會要求藍營35位立委，要求政院展開第二產業。（記者簡榮豐攝）

    國民黨主席電視政見會今下午登場，北農前總經理韓國瑜表示如果他當主席，會要求藍營35位立委，要求政院展開第二產業。（記者簡榮豐攝）

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