| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
加油再等等 台塑化：下週汽柴油均降0.5元
 首頁 > 政治

反設置墾丁轉運站 恆春居民「一人一電話」抗議

墾丁地區遇連假總塞車。（記者蔡宗憲攝）

2017-04-29  16:19

〔即時新聞／綜合報導〕為改善墾丁地區交通，屏東縣政府年底前將在墾丁大街入口處旁設至客運轉運站，造成恆春當地雙方意見爭論不休。支持者認為有助於疏導交通，反對者則不滿縣府未召開說明會，客運入口處恐使塞車更嚴重，並且擔憂破壞自然景觀，因此發動「一人一電話」要求縣府停止工程。縣政府則表示會持續和反對居民溝通。

根據《聯合新聞網》報導，縣府表示，墾丁國家公園遊客數達500萬人次，但遊客多使用自用車，也造成道路交通壅塞、停車混亂、交通事故及空氣汙染等外部成本，為改善墾丁牌樓前多岔路口違停嚴重及交通動線混亂問題，必須降低每日穿越墾丁大街的公車次數。因此將高墾線截短至墾丁轉運站，往南旅客再集中轉乘中型巴士。

而墾丁里長張昌認為此舉應能有效疏導交通，但後續接駁配套要做好；反對者不滿縣府未召開地方說明會獨斷獨行，同時也憂心大灣沙灘、草皮美景會被破壞，有人昨天發動「一人一電話」打到縣府，要求停止發包、上網公開規畫資訊、召開公聽會。對此反對浪潮，縣府發言人黃建嘉說：「會持續和居民溝通，也不排除到地方開說明會！」

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 塞車 墾丁 恆春
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
香噴噴✧洋蔥糕
電鍋菜✧鮮蝦粉絲
古早味點心✧沙琪瑪
認識台灣７種紅茶！
轉寄

標題：反設置墾丁轉運站 恆春居民「一人一電話」抗議


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月29日‧星期六‧丁酉年四月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.