反設置墾丁轉運站 恆春居民「一人一電話」抗議

墾丁地區遇連假總塞車。（記者蔡宗憲攝）

2017-04-29 16:19

〔即時新聞／綜合報導〕為改善墾丁地區交通，屏東縣政府年底前將在墾丁大街入口處旁設至客運轉運站，造成恆春當地雙方意見爭論不休。支持者認為有助於疏導交通，反對者則不滿縣府未召開說明會，客運入口處恐使塞車更嚴重，並且擔憂破壞自然景觀，因此發動「一人一電話」要求縣府停止工程。縣政府則表示會持續和反對居民溝通。

根據《聯合新聞網》報導，縣府表示，墾丁國家公園遊客數達500萬人次，但遊客多使用自用車，也造成道路交通壅塞、停車混亂、交通事故及空氣汙染等外部成本，為改善墾丁牌樓前多岔路口違停嚴重及交通動線混亂問題，必須降低每日穿越墾丁大街的公車次數。因此將高墾線截短至墾丁轉運站，往南旅客再集中轉乘中型巴士。

而墾丁里長張昌認為此舉應能有效疏導交通，但後續接駁配套要做好；反對者不滿縣府未召開地方說明會獨斷獨行，同時也憂心大灣沙灘、草皮美景會被破壞，有人昨天發動「一人一電話」打到縣府，要求停止發包、上網公開規畫資訊、召開公聽會。對此反對浪潮，縣府發言人黃建嘉說：「會持續和居民溝通，也不排除到地方開說明會！」

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